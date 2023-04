Pikantná minulosť šéfa PR! Bratislavský magistrát zakročil: Zamestnancom oznámili, aby ich nevzrušoVALLO jeho porno

BRATISLAVA – Zamestnancom klepli po prstoch? Len nedávno vyšli na povrch šteklivé detaily z minulosti nového šéfa oddelenia vzťahov s verejnosťou na bratislavskom magistráte. Jozef Matias Mužík má na rováši videá rovnajúce sa pornofilmom, dokonca tým tvrdším. To vzbudilo záujem a rovnako tak aj otázky, či je to v poriadku. Magistrát má však zrejme v tomto smere jasno a najavo to mal dať aj vlastným zamestnancom. Upozorňujeme, že fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy a maloletých.