Osudový omyl! Chlapec (16) klopal omylom na nesprávne dvere: Majiteľ domu ho strelil do hlavy

Galéria fotiek (2) Ralph Yarl skončil s postrelenou hlavou v nemocnici.

Zdroj: Instagram/shaunking

KANSAS CITY - Čo to musí byť za človeka, aby strelil 16-ročnému chlapcovi do hlavy za klopanie na dvere? Presne to sa stalo v Kansas City, Missouri. Ralph Yarl (16) chcel minulý štvrtok večer vyzdvihnúť svojich dvoch mladších bratov od rodinného priateľa, no dostal zlú adresu. Yarl okolo 22:30 zazvonil v dome vzdialenom niekoľko metrov. Muž (85) otvoril dvere a strelil tínedžera tmavej pleti do hlavy.