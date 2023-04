Poslanec Takáč zo Smeru: Celý deň vláda dokáže riešiť MiGy na Ukrajinu, ale na enormné ceny potravín doma kašle!

BRATISLAVA - Kritizujú Európsku úniu, ale vystúpiť z nej nechcú. Nemajú problém, aby Ukrajina vstúpila do európskeho spoločenstva, ale za istých podmienok. No odmietajú, aby náš východný sused bol súčasťou Severoatlantickej aliancie.

Na predstaviteľov vlády podali trestné oznámenie za darovanie MiGov na Ukrajinu. Čo od trestného oznámenia očakávajú? Chcú novelizovať Ústavu SR a zaviesť do nej aj tresty za jej porušenie? Ako má vláda riešiť enormný rast cien potravín a čo navrhuje Smer – SSD? Rozprávali sme sa s poslancom NR SR Richardom Takáčom.

Je polroka pred voľbami. Podľa posledného prieskumu ste na prvom mieste. Cítite sa na koni?

Nekomentujeme prieskumy, nikdy sme to nerobili a ani to robiť nebudeme. Pred pár dňami sme skončili turné po Slovensku v rámci MDŽ. Atmosféra v regiónoch nás nabudila. Cítili sme podporu. Ľudia sú veľmi sklamaní z troch rokov tejto odvolanej vlády. V regiónoch vám presne povedia, aká je situácia a ako to vnímajú.

Pred pár dňami strana Smer – SSD schválila strategický dokument o otázkach zahraničnej politiky. Vláda sa má podľa vášho predsedu usilovať o dobré vzťahy Slovenska so svetom a nie vyrábať nezmyselné nepriateľstvá. Ako to myslíte? Kto tu vyrába nezmyselné nepriateľstvá?

Predsedníctvo strany schválilo tento strategický dokument v oblasti zahraničnej politiky. Po prípadných úspešných voľbách budeme v tejto otázke presadzovať národnoštátne záujmy, predovšetkým suverenitu SR. Necítime to zo strany terajších vládnych predstaviteľov. Snažia sa verejnosti podsúvať dezinformácie, že ak Smer – SSD zostaví vládu, budeme vystupovať z Európskej únie a z NATO. A budeme pomaly vítať Putina a urobíme zo Slovenska ruskú kolóniu. Sú to úplné klamstvá.

A nebudeme vystupovať z EÚ a NATO?

Bola to strana Smer, ktorá aktívne vystupovala pri referende o vstupe SR do EÚ a NATO. Keď sme boli súčasťou vlády, vstúpili sme do Schengenu a prijali euro. Pre Smer – SSD je EÚ a NATO dobrý projekt. Je to pre nás alfa a omega aj do budúcnosti v prípade našej účasti vo vládnej koalícií. Je to aj požiadavka na našich partnerov. EÚ je dobrý mierový projekt. Momentálne sú v rámci únie vrcholoví predstavitelia, ktorí tento projekt poňali inak. Z mierového projektu sa stal nástroj na zbrojenie a výrobu munície pre Ukrajinu. Je to zvrátené a choré. Ľudia podľa mňa od Únie očakávajú snahu o mierové rokovanie, aby sa vojnový konflikt na Ukrajine skončil a aby sa vytvárali tlaky na Rusko a Ukrajinu. My toto nepočúvame zo strany EÚ, ale že schválili miliardy na výrobu munície, to áno.

Chcete reformovať EÚ, resp. o čo ide strane Smer – SSD?

Vždy budeme stáť na strane EÚ. Nikdy sme nemali záujem o vystúpenie. To, že kritizujeme Úniu, tak výhrady máme voči vrcholových predstaviteľov, tzv. úradníkov, ktorí to vedú zlým smerom. Je snahou, aby tam boli ľudia, ktorí budú EÚ viesť spôsobom, ako to bolo v minulosti.

Váš predseda tvrdí, že ľudia chcú zásadnú zmenu zahraničnej politiky. A nie takú, čo tu predvádzajú Heger s Naďom a prezidentkou Čaputovou. Vychádzate z nejakých relevantných prieskumov, keď tvrdíte, že ľudia?

Ľudia vystupujú kriticky v prieskumoch voči EÚ a NATO. Je to zrejme v kontexte toho, ako vidia našich vládnych predstaviteľov Hegera, Káčera a Naďa. Majú len jednostranný pohľad na zahraničnú politiku. Smer – SSD chce mať suverénnu zahraničnú politiku a budeme sa pozerať na všetky štyri svetové strany. Vždy budeme chcieť mať vyvážené a normálne vzťahy s USA, s Ruskom a všetkými krajinami vrátane Číny. Myslíme si, že zoskupenie V4 treba posilniť a nie destabilizovať v regióne, akým smerom to ťahá naša vláda. Celý deň dokážu riešiť presun MiGov na Ukrajinu, ale keď treba riešiť potraviny z pohľadu zníženia cien, je tu ticho.

