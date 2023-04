Zmerali aktivitu poslancov: Kto je polroka pred voľbami najaktívnejším z nich? Viacerí prepadli na plnej čiare

BRATISLAVA - Všetci ich dôverne poznáme a za posledných pár rokov majú na svedomí legislatívne dianie v krajine a život v nej ako takí. Poslanci Národnej rady SR v týchto dňoch prešli hodnotením ich vlastnej a doterajšej práce v parlamente od volieb 2020. Toto volebné obdobie si môžu niektorí zapísať ako mimoriadne produktívne, no našli sa aj takí, ktorí si posledné výsledky určite nezarámujú a nevystavia ako pýchu svojej práce.

Detailnú analýzu aktivity poslancov v parlamente pripravil denník Pravda. Tí sa pozreli na prsty poslancom počas aktuálneho volebného obdobia a, veru, nebolo to vždy príjemné čítanie. Členov parlamentu podrobili rôznym kritériám, ako je počet predložených zákonov, novely zákonov, počty absencií či vystúpenia v rozprave.

Poslanci, ktorí idú vzorom a sú v popredí rebríčka

Začneme prvými piatimi poslancami, ktorí sa v tomto volebnom období ukázali ako najaktívnejší či už svojimi predsunutými návrhmi zákonov (alebo na ktorých participovali), pozmeňujúcimi návrhmi, počtom vystúpení v rozprave či menšom množstve absencií.

Marian Viskupič (SaS)

Návrhy zákonov: 42

Pozmeňováky: 39

Vystúpenia v pléne: 457

Neprítomnosť: 18

Miloš Svrček (Sme rodina)

Návrhy zákonov: 59

Pozmeňováky: 60

Vystúpenia v pléne: 317

Neprítomnosť: 8

Peter Kremský (OĽaNO)

Návrhy zákonov: 48

Pozmeňováky: 57

Vystúpenia v pléne: 275

Neprítomnosť: 15

Milan Vetrák (OĽaNO)

Návrhy zákonov: 69

Pozmeňováky: 92

Vystúpenia v pléne: 232

Neprítomnosť: 12

Anna Zemanová (SaS)

Návrhy zákonov: 37

Pozmeňováky: 31

Vystúpenia v pléne: 260

Neprítomnosť: 12

Nelichotivý stav na chvoste rebríčka

Prechádzame však už na druhú, menej lichotivú kategóriu zákonodarcov, ktorí sa počas posledného volebného obdobia nešli pri napĺňaní poslaneckého mandátu práve "zodrať z kože". Niektorí si síce skóre "jemne napravili" akým-takým počtom predložených zákonov, no nízky počet vystúpení v pléne či prakticky nulový stav v kategórií pozmeňovacích návrhov ich zaradil na samý chvost rebríčka.

V tejto kategórii sa za najmenej aktívneho poslanca štatisticky považuje Martin Klus (bývalý SaS, teraz nezaradený, pozn. red.). No uňho je nutné poznamenať, že až do konca septembra minulého roka pôsobil na rezorte diplomacie ako štátny tajomník, čo vysvetľuje jeho nízku poslaneckú aktivitu a späť do lavíc sa vrátil len pred zopár mesiacmi.

Za Klusom nasleduje poslanec Jozef Kanuščák, ktorý sa však v parlamente po odchode SaS z vlády neohrial dlho, a tak aj toto vysvetľuje jeho nízku aktivitu. Jeho stoličku totiž opätovne obsadil poslanec Ondrej Dostál (SaS), ktorý na istý čas pôsobil ako štátny tajomník na rezorte spravodlivosti.

Za ním už však nasledujú poslanci, ktorí v parlamente mali dosť času na to, aby svoje aktivity ukázali verejnosti, no nie všetci tak urobili.

Stanislav Kubánek (Smer-SD)

Návrhy zákonov: 0

Pozmeňováky: 0

Vystúpenia v pléne: 11

Neprítomnosť: 28

Dušan Galis (Smer-SD)

Návrhy zákonov: 0

Pozmeňováky: 0

Vystúpenia v pléne: 12

Neprítomnosť: 39

Adriana Pčolinská (Sme rodina)

Návrhy zákonov: 5

Pozmeňováky: 0

Vystúpenia v pléne: 3

Neprítomnosť: 40

Augustín Hambálek (Smer-SD)

Návrhy zákonov: 0

Pozmeňováky: 1

Vystúpenia v pléne: 3

Neprítomnosť: 6

Peter Šuca (Smer-SD)

Návrhy zákonov: 1

Pozmeňováky: 0

Vystúpenia v pléne: 22

Neprítomnosť: 17

Na záver tejto nelichotivej kategórie treba dodať, že až 14 zákonodarcov, medzi nimi aj poslankyňa Slavěna Vorobelová, ktorá vystriedala v kresle Mariana Kotlebu z ĽSNS, neodovzdali žiadny návrh zákona.