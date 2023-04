Naď bol na Ukrajine ocenený medailou ministra obrany Reznikova

"Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí majú zásluhy na množstve životov na Ukrajine, ktoré sa nám dobrými a včasnými rozhodnutiami podarilo zachrániť. Bez podpory kolegov vo vláde, a správneho zahranično-politického nastavenia, by boli škody na Ukrajine omnoho väčšie. Som vďačný za možnosť opäť navštíviť našich ukrajinských priateľov, vidieť ich tváre a odhodlanie vybojovať si slobodu. Je to neuveriteľné, no až keď človek navštívi tieto miesta, uvedomí si, ako blízko k našim hraniciam je ľudské utrpenie, deštrukcia a teror, ktoré za sebou zanecháva ruská armáda. Jedine s naším prispením dokážu Ukrajinci toto zlo konečne zastaviť a ochrániť tak aj nás a naše domovy," povedal minister Naď.

Delegácia na čele s premiérom Eduardom Hegerom sa stretla aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským, predsedom ukrajinskej vlády D. Šmyhaľom a predsedom Národnej rady Ukrajiny R. Stefančukom. V rámci programu tiež delegácia vzdala úctu ukrajinským obetiam masakry v meste Buča na predmestí Kyjeva, ku ktorej došlo v marci minulého roku.

Minister Naď sa oboznámil aj so skúsenosťami ukrajinských ozbrojených síl so slovenskou technikou nasadenou v boji – vrátane húfnic Zuzana 2, ktoré SR dodalo na Ukrajinu na základe komerčného kontraktu.