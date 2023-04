Poľsko požiadalo Nemecko o povolenie dodať Ukrajine stíhačky MiG-29

Nemecko predalo Poľsku vlani 23 stíhačiek MiG-29, ktoré tamojšie ozbrojené sily (Bundeswehr) prevzali zo zásob NDR. Jacek Siewiera, bezpečnostný poradca poľského prezidenta Andrzeja Dudu, koncom marca povedal, že poľské vzdušné sily majú z nich ešte zhruba desať kusov. DPA pripomína, že podľa zmlúv o predaji vojenského vybavenia musia krajiny od Nemecka na ich prípadný ďalší predaj získať povolenie.

Duda minulý týždeň oznámil, že Poľsko dodá Kyjevu dovedna 14 stíhačiek MiG-29. Varšava doručila na Ukrajinu už štyri stíhačky tohto typu a štyri ďalšie sú v procese odovzdávania. Ďalších šesť sa momentálne pripravuje a podľa slov Dudu by mohli dodané už v blízkej dobe. Zvyšné stroje majú nateraz zostať v poľských ozbrojených silách, a to dovtedy, kým nebudú nahradené modernými stíhačkami, ktoré si Varšava objednala od Južnej Kórey a USA. Prezident Duda tiež poznamenal, že ak to bude potrebné, Poľsko bude ochotné v budúcnosti poskytnúť ukrajinským silám aj celú svoju flotilu 28 stíhačiek MiG-29. DPA pripomína, že okrem Poľska dodalo ukrajinským silám štyri stíhačky MiG-29 aj Slovensko.