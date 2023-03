Šóth potvrdil dohodu: Ambulancie združené v Zdravite predĺžia zmluvy s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Galéria fotiek (2) Marián Šóth

Zdroj: TASR/Marko Erd

BRATISLAVA - Ambulancie združené v Zdravite od 1. apríla predĺžia zmluvy so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).Potvrdil to potvrdil šéf Zdravity Marián Šóth. K dohode podľa jeho slov smerujú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. So súkromnou poisťovňou Union členovia Zdravity podpísali dodatky už 1. marca.