Nedá sa rokovať o podpore 500-eurovej odmeny, ak nevidíme krytie

BRATISLAVA - Nemá zmysel rozprávať sa o podpore návrhu na odmenu za účasť vo voľbách, pokiaľ nie je známe jeho finančné krytie. Tvrdí to podpredseda parlamentu a Sme rodina Peter Pčolinský. Pokiaľ líder OĽANO Igor Matovič príde s konkrétnym návrhom na pokrytie výdavkov v súvislosti so zavedením 500-eurovej odmeny, hnutie Sme rodina je ochotné sa o návrhu rozprávať.

Pčolinský zatiaľ nevidel rozpočtové krytie na tento výdavok, počul len vyjadrenia Matoviča. "Ak poslanec Matovič príde s konkrétnym návrhom, že tu sú peniaze na príspevok, tu je jeden a pol miliardy a konkrétny spôsob, ako tie peniaze získať, bavme sa o tom. Ale ak nevie dať na papier a na stôl na rokovanie sumu, odkiaľ chce peniaze zobrať, nemá zmysel sa vôbec rozprávať o tom, či to podporíme alebo nepodporíme," povedal novinárom.

Matovič navrhol odmenu 500 eur každému voličovi, ktorý sa zúčastní na septembrových predčasných parlamentných voľbách. Poslanci by mali podľa programu aktuálnej schôdze o návrhu rokovať v utorok 28. marca. V dôvodovej správe uviedol, že v prípade predpokladanej účasti približne troch miliónov ľudí by náklady štátu na odmenu dosiahli približne 1,5 miliardy eur. "Samozrejme, nejde o zanedbateľnú sumu. Na druhej strane v porovnaní s 30 miliardami eur, o ktoré mali podľa rôznych odhadov pripraviť Slovensko ľudia Roberta Fica a Petra Pellegriniho počas 12 rokov ich vlád, ide len o cca 5 percent z ich lupu," priblížil v dôvodovej správe.

Návrh poslanci posunuli do druhého čítania

V tomto prípade by si podľa neho 1,5 miliardy eur rozdelili tri milióny obyčajných ľudí. "Preto ide o spravodlivú investíciu s mimoriadne rýchlou návratnosťou," myslí si Matovič. Podpredseda Národnej rady (NR) SR tiež skonštatoval, že dobré návrhy by mali mať podporu a je mu jedno, kto ich predloží. Zverejňovanie zápisníc o výsledkoch volieb je podľa neho dobrým návrhom, keďže môže zabrániť šíreniu hoaxov a stransparentniť voľby.

Návrh poslanci posunuli do druhého čítania, predložil ho Eduard Kočiš (nezaradený), ktorý pôsobí v hnutí Republika. "Návrh zákona bol z vecnej stránky absolútne správny, je mi jedno, kto to navrhol," dodal. Koaličné rady už podľa Pčolinského nemajú zmysel. Je podľa neho normálne, pokiaľ sa pre vládny návrh hľadá podpora aj v opozícii, keďže dočasne poverená vláda nemá v parlamente väčšinu. Treba o podpore rokovať so všetkými klubmi.