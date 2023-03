Prezidentka vymenovala 36 nových vysokoškolských profesorov

Hlava štátu uviedla, že v novej etape sa profesori budú ešte intenzívnejšie než doteraz deliť o svoje poznatky a skúsenosti. "Čakajú vás ďalšie príležitosti viesť dialóg so študentmi, otvárať im dvere k novým poznatkom, ale aj k schopnosti získavať ich samostatne, k návyku bádať a pracovať na rozširovaní svojho poznania. Máte šancu viesť mladých ľudí k tvorivosti a k rozvíjaniu kritického myslenia," adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore. Poukázala na to, že profesori získavajú významný vplyv na formovanie vysokoškolského prostredia a na vzdelanostnú úroveň spoločnosti.

Na pozadí súčasných globálnych udalostí sa podľa Čaputovej ukazuje, že slovenská spoločnosť je zraniteľná, ovplyvniteľná propagandou a dezinformáciami. "Že jej chýba dostatočná imunita proti šíreniu nenávisti a že v nej niekedy s prekvapujúcou silou ožívajú predsudky a intolerancia. Do veľkej miery je tento trend dôsledkom zanedbávania vzdelávania a kultúry a dôsledkom pretrvávajúceho presvedčenia, že školstvo, kultúra či umenie môžu prísť na rad až potom, keď bude spoločnosť ekonomicky prosperovať," poznamenala prezidentka. Ako doplnila, nie je to tak. "Akokoľvek je pre nás ekonomická prosperita dôležitá, sama osebe predstavuje - ako by povedali matematici, ktorí tu dnes nie sú - nutnú, no nie postačujúcu podmienku na dostatočnú kvalitu života," doplnila.

Impulz, ktorý nás môže posunúť vpred

Vyspelá demokratická a občianska spoločnosť potrebuje podľa slov hlavy štátu fungujúci právny rámec. "Potrebuje občanov poznajúcich históriu, aby dokázali chápať súčasnosť. Potrebuje vzdelanú a rozhľadenú populáciu naučenú kriticky myslieť. Potrebuje ľudí vybavených nielen ekonomickou či právnou, ale aj sociálnou a kultúrnou gramotnosťou, občanov so zmyslom pre spravodlivosť a pre citlivosť k okoliu, s rešpektom k normám a hodnotám, ktoré definujú naše vzťahy a ktoré nás kvalifikujú na životaschopné a ohľaduplné ľudské spoločenstvo," uviedla. Demokratická a občianska spoločnosť potrebuje podľa Čaputovej kultúru v tom najširšom chápaní a v tom všetkom zohrávajú kľúčovú rolu humanitné odbory. "A preto je aj vaše vymenovanie do najvyšších vedecko-pedagogických hodností impulzom, ktorý nás môže posunúť vpred," dodala v príhovore.