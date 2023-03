Peter Pellegrini chce, aby prezidentka v najbližšom čase vymenovala úradnícku vládu

Galéria fotiek (2) Peter Pellegrini

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala čoskoro vymenovať úradnícku vládu, ktorá by viedla krajinu do predčasných parlamentných volieb, ktoré majú byť 30. septembra. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vymenovanie úradníckej vlády nevníma ako tlak na skoršie voľby.