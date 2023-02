Útok šialených kráv na Považí! FOTO Opis hrôz, ktoré prežila Ivana na prechádzke so psom: Ľudia žijú v strachu

To, čo vyzeralo ako obyčajná prechádzka počas voľnej nedeľe sa zmenilo na drámu v priebehu sekundy. Mladá 21-ročná študentka venčila na lúke v katastri obce Ďurdové svojho psa. Kravy sa pásli v časti obce Čelkova Lehota. Ani ona ani jej pes sa v blízkosti kráv nenachádzali. Kravy sa však odrazu pravdepodobne splašili a cválali smerom na lúku, kde sa v tom čase nachádzala aj Ivana. „Žena si, žiaľ, až neskoro všimla, že sa na nich z diaľky ženie skupina kráv. Keď sa otočila a kravy zbadala, boli už vo vzdialenosti približne 20 metrov. Po prvotnom šoku, kedy zistila, že ujsť nestihne, sa zbalila na zem do klbka a rukami si chránila hlavu,“ opísala dramatické situácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, kde teraz mladá žena leží.

Pes mal šťastie. Vytrhol sa z vôdzky a snažil sa svoju majiteľku chrániť. Zázrakom sa mu podarilo z obkľúčenia stádom ujsť. „Následne ho rodičia našli neďaleko ich domu, ako sa intenzívne snažil upozorniť, že niečo nie je v poriadku, štekal, vrčal a domáhal sa ich pozornosti. Na tele mal rovnako niekoľko poranení,“ uviedla nemocnica.

Žena zostala medzitým na dlhú dobu uväznená uprostred skupiny kráv. Zvieratá do nej podľa nemocnice strkali, dupali a udierali ju. „Napriek veľkému strachu a šoku sa jej podarilo zavolať pomoc. Obďaleč, našťastie, prechádzali ľudia, ktorí najprv nemali ani tušenie, že kúsok od nich sa uprostred skupiny kráv nachádza človek v ohrození. Začuli však krik a privolali pomoc. Kravy sa až po desiatkach minút podarilo odohnať natoľko, že mohli ženu vyslobodiť. Bola zranená, podchladená a mimoriadne vystrašená,“ povedali.

Žena, ktorá bola spolu s manželom v blízkosti miesta útoku uviedla, že všetko prebehlo v priebehu pár sekúnd. „Boli sme len pár desiatok metrov od slečny na prechádzke s kočíkom s našou 17 mesačnou dcérkou (vedľa tej lúky je asfaltová cesta) a bolo to hrozné, celé to prebehlo v priebehu pár sekúnd, vyrútili sa na ňu a ona nemala šancu utiecť, manžel ihneď volal tiesňovú linku a prisľúbili, že okrem záchranky posielajú hneď aj vrtuľník, aby ju rýchlejšie lokalizovali,“ uviedla. Jej manžela dokonca kontaktovala aj polícia, v danej veci už vypovedal.

Napadnutá Ivana si pomoc dokázala zavolať sama. Na miesto nešťastia ihneď smeroval vrtuľník. „Pacientka bola pri vedomí, podchladená, pričom sa sťažovala na silné bolesti hlavy a krku. Lekárka jej poskytla primárne zdravotné ošetrenie, podala liečbu od bolesti a následne ju záchranári preložili na palubu. V stabilizovanom stave s podozrením na poranenie hlavy a krku bola vrtuľníkom transportovaná do FN v Žiline,“ uviedla letecká záchranná služba.

Prijatá bola na urgentný príjem žilinskej nemocnice, kde jej bola okamžite poskytnutá nevyhnutná zdravotná starostlivosť. „Absolvovala všetky potrebné vyšetrenia, ktoré preukázali zranenia krčnej chrbtice a ďalšie poranenia na tele zo stretu so stádom. Pacientka je mimo ohrozenia života hospitalizovaná na oddelení úrazovej chirurgie, kde ostáva v starostlivosti našich zdravotníkov na ďalšie pozorovanie a liečbu,“ uviedla nemocnica.

„Mladej žene veľmi držíme palce, aby sa jej telo uzdravilo fyzicky, ale tiež psychicky, keďže ide o mimoriadne traumatizujúcu skúsenosť. Spŕška nepríjemných komentárov k uzdraveniu nepridáva, preto budeme radi, ak dokážeme byť aspoň na chvíľu ľuďmi, namiesto odsúdenia si najprv prečítame celý príbeh a touto cestou pošleme pacientke čo najviac síl,“ dodali.

Nemalo ísť o prvý prípad

Podľa miestnych nemá ísť o prvý prípad. "Ani sa nečudujem že sa takéto nešťastie prihodilo, neni to prvý krát čo aj po mojich pozemkoch behali kravy bez dozoru aj niekoľko dní a robili šarapatu, než sa majitelia po nich zháňali, neviem či sú to kravy zrovna tých nezodpovedných majiteľov, ktorý ich pravidelne zháňajú a opakujem neni to prvý krát. Ja si myslím že zodpovednosť by mal v prvom rade znášať majiteľ ktorému zrejme ušli a boli bez dozoru! Skóre uzdravenie prajeme," napísal pod príspevok nemocnice na sociálnej siete jeden z komentujúcich.

"Ja len dúfam, že sa to riešiť bude. Chodím tade v podstate denne s ročnou dcérou, predtým so staršími deťmi. A toto nebol ich prvý útek ani útok. Ľahostajnosť niektorých nemá hraníc," napísala ďalšia diskutujúca.