Ministerstvo spravodlivosti opätovne predĺžilo tender na nový informačný systém obchodného registra

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predĺžilo lehotu na predkladanie ponúk do súťaže na nový informačný systém obchodného registra do 16. marca 2023. Lehotu na predkladanie ponúk už predĺžilo viackrát. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.