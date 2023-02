Ukrajine treba pomáhať aj naďalej, povedal Heger: Stojíme na správnej strane dejín

BRATISLAVA - Ukrajine treba pomáhať ďalej, je to v národnom a bezpečnostnom záujme Slovenska. Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) v súvislosti s výročím vypuknutia ruskej agresie. Zdôraznil, že Ukrajina bráni nielen svoju suverenitu a územnú celistvosť, ale aj hodnoty a bezpečnosť Slovenska.

Humanitárna pomoc je podľa Hegera dôležitá, no nepostačujúca. Upozornil, že bez vojenskej pomoci by Ukrajina padla a Rusko by sa stalo priamym susedom Slovenska. "Východné Slovensko by sa stalo hraničnou, nárazníkovou zónou dvoch svetov, čo, prirodzene, povedie k úpadku hospodárstva, odlivu investícií a v neposlednom rade potrebe stálej prítomnosti obranných síl," skonštatoval premiér.

Poďakoval občanom SR za doposiaľ poskytnutú pomoc Ukrajincom, ako aj za to, že od začiatku "stoja na správnej strane dejín." Vojna podľa neho potvrdila, kto je pre Slovensko spojencom a partnerom. "Západný svet je jednotný a stojí za Ukrajinou a našimi zdieľanými hodnotami demokracie a slobody," skonštatoval. Dodal, že SR podporuje Ukrajinu v jej úsilí integrovať sa do Európskej únie.

Pripravení pomôcť Slovákom i Ukrajincom

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) útok na Ukrajinu opakovane odsúdil. Poďakoval zložkám rezortu, ktoré od začiatku robili všetko pre to, aby pomohli ukrajinským utečencom. Vyzdvihol aj solidaritu Slovákov či pomoc mimovládnych a neziskových organizácií. Slovensko sa podľa neho v krízovom riešení v mnohom posunulo. "Sme nielen pripravení na prílev ďalších ľudí, ktorí by mohli z Ukrajiny prísť, ale najmä sme pripravení pomôcť ľuďom zo SR, a to nielen v súvislosti s agendou ministerstva vnútra, ale aj iných rezortov," skonštatoval Mikulec.

Éra nových dezinformácií

Podľa dočasne povereného šéfa rezortu obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) priniesol konflikt na Ukrajine novú éru dezinformácií. V tejto súvislosti zdôraznil potrebu kritického myslenia a overovania si informácií. Podľa neho sa tiež treba pripraviť na ďalšie snahy o eskaláciu a podrývanie jednoty spoločnosti, ale tiež celého Západu. "Dá sa očakávať, že ruská politika voči nám bude mať dlhodobo konfrontačný charakter. Slovensko je však odhodlané vytrvať – jednak v podpore Ukrajiny, ale tiež v boji proti snahám o dezorientáciu našej spoločnosti v systéme hodnôt, slobody, demokracie a práva," uviedol.