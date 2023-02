Matovič sa už chystá na odchod Hegera a Naďa: Musíme to už rozseknúť, definitívny koniec do dvoch týždňov

archívne video

Hovorí o týždni, maximálne dvoch, kým obaja odídu

Politickú budúcnosť dua Eduard Heger a Jaroslav Naď v rádiu Expres odprezentoval sám líder OĽaNO. Matovič tvrdí, že už je tá situácia fakt napätá a "treba to rozseknúť". "Ja som to už povedal aj verejne, myslím si, že je to otázka jedného-dvoch týždňov. Treba to konečne rozseknúť. Nie je dobrý takýto medzistav," povedal Matovič v relácii.

"Ja som tak isto presvedčený tak, ako pred dvoma mesiacmi, že asi toto je pravdepodobné, že Eduard Heger pôjdu s Jarom Naďom a vytvoria si nejakú vlastnú stranu. Stojím si naďalej za tým. Nepatrí sa k tomu nič hovoriť. Ak sa rozhodnú si založiť niečo nové, tak si myslím, že je správne, aby to oznámili sami, aj keby som o tom vedel niečo viac," povedal Matovič na margo odchodu a necíti nijakú motiváciu sa akokoľvek "mstiť".

Odchod je už len otázka času

Heger pritom nedávno uviedol, že v prípade komentovania svojho odchodu "na to ešte čas príde". Sám však skopíroval vyjadrenia Igora Matoviča o tom, aká veľká je šanca, že by z OĽaNO odišiel a hovoril o viac ako 80-percentnej pravdepodobnosti tohto kroku. Podobné vyjadernia poskytol médiám aj Jaroslav Naď. Doteraz však verejnosť nepočula ich oficiálne stanoviská o tom, akou cestou sa plánujú obaja vydať, no zrejme to už nebude dlho trvať.

Naď si Matoviča dodnes váži, no rozchádzajú sa politicky

"S Hegerom sa stotožňujeme vo svetonázore a v štýle politiky. Či to bude debata v rámci hnutia, alebo to bude debata, ktorá bude smerovať k tomu, že odídeme z hnutia, to je zatiaľ otázne. Všetko je v hre," povedal pred istým časom Naď. V jednom z vyjadrení však spomenul, že s Matovičom chce naďalej udržať priateľský vzťah a ako človeka si ho dodnes váži, no rozchádzajú sa pri politickom smerovaní.