Firme Kolíkovej brata sa podarilo získať lukratívnu zákazku: Zmluva s RTVS za viac ako 3,7 milióna eur!

Bezkonkurenčne najvyššiu sumu má doposiaľ posledná uzatvorená zmluva zverejnená 27. februára 2023, ktorú podpísal s Michalom Kolíkom súčasný generálny riaditeľ televízie Ľuboš Machaj. Zmluva sa týka technológie televízneho štúdia pre Kreatívne centrum Banská Bystrica. Firma ELEKTRONIKA má podľa nej okrem iného vypracovať projektovú dokumentáciu, dodať technologické zariadenia, nábytok, montážne prvky či softvérove vybavenie. Na starosti má tiež vykonanie drobných stavebných úprav miesta, montážne a inštalačné práce a oživenie dodaných zariadení, vrátane funkčných testov a nastavenia či vykonanie všetkých potrebných skúšok a revízii. V zmluve je zakotvené aj školenie obsluhy a skúšobná prevádzka a testovanie. Zahŕňa tiež záručný servis a technickú podporu.

Hodnota zákazky je presne 3 766 966,80 eur s DPH. Zmluvy s RTVS mala firma uzatvorené aj doteraz, avšak nikdy nie na tak vysokú sumu, zatiaľ najvyššia zákazka zverejnená v centrálnom registry zmlúv bola z júna 2017 za 1 174 266 eur.

Spolupráca s dlhou históriou

Nejde ani zďaleka o prvú zmluvu, ktorú firma podpísala s verejnoprávnou televíziou. Práve naopak. Ak si v centrálnom registri zmlúv zadáte do kolónky „Dodávateľ“ spoločnosť ELEKTRONIKA a.s., vyskočí vám poriadne dlhý zoznam – nájdete v ňom kúpne zmluvy, zmluvy o poskytnutí služieb či zmluvy o dielo. Hoci výnimočne firma, ktorá v minulosti patrila Kolíkovej otcovi, spolupracovala aj s inými inštitúciami, ako napríklad s Divadlom Nová scéna, drvivá väčšina jej zákaziek sa týka RTVS. Zmluvy s ňou rozhlas a televízia podpisovala aj za bývalých riaditeľov a rovnako tak boli uzatvorené aj za bývalých vlád. Pohybujú sa v tisíckach či desiatkach tisíc eur, výnimkou však nie sú ani státisícové zákazky, či dokonca spomínaná miliónová z roku 2017.

Zmluvy riešila v minulosti aj Rada RTVS

Na zmluvy medzi firmou, na ktorú má Kolíková rodinné väzby a RTVS upozornila v minulosti aj strana Smer-SD, ktorá okrem toho namietala aj zmluvy, ktoré mala ELEKTRONIKA s Divadlom Nová scéna. Stalo sa tak v máji 2021, keď sa Kolíkovú pokúsili odvolať z funkcie, jedným z dôvodov boli práve spomínané zákazky. V tom čase Kolíková ešte riadila rezort spravodlivosti, obvinenia však odmietala.

Zmluvné vzťahy medzi RTVS a spoločnosťou ELEKETRONIKA vtedy preverovala na mimoriadnom rokovaní aj Rada RTVS, ktorú o to požiadal parlamentný výbor pre kultúru a médiá. Manažment RTVS a dozorná komisia Rady RTVS však skonštatovali, že pri všetkých verejných obstarávaniach, teda aj pri tých, ktoré sa týkali firmy ELEKTRONIKA, bol dodržaný zákonný postup. Šéfom RTVS bol v tom čase ešte Jaroslav Rezník, ktorý upozornil, že zmluvy s firmou podpisovali všetky manažmenty RTVS od roku 2008. „Rada na základe podkladov, ktoré jej poskytol manažment verejnoprávneho vysielateľa skonštatovala, že zmluvné vzťahy medzi RTVS a spoločnosťou ELEKTRONIKA a.s. možno považovať za transparentné a v súlade s platnými zákonmi SR,“ uviedla vtedy Rada RTVS.

Kolíková bola sama v minulosti členkou predstavenstva firmy a to v rokoch 2002 až 2006 a potom neskôr v období rokov 2014 až 2016. „Pokiaľ ide o predmet podnikania spoločnosti, všeobecne viem, že ide o realizáciu zákaziek pre televízne štúdiá, kde len nákup samotných zariadení, ktoré sú potrebné pre plnenie predmetu zákazky, predstavuje vysoké hodnoty. Bavíme sa o prenosových vozoch, vybavení televíznych štúdií, špeciálnom hardvéri, kamerách a podobne,“ vysvetľovala. Zároveň uviedla, že by sa verejnosti nemalo podsúvať presvedčenie, že blízke osoby verejne činných osôb nemôžu byť úspešné, alebo že nemôžu pôsobiť v obchodných vzťahoch so štátom.

Máriu Kolíkovú sme oslovili so žiadosťou o reakciu aj v súvislosti so spomínanou miliónovou zmluvou, ktorú firma ELEKETRONIKA podpísala s RTVS len nedávno. Zaujímali sme sa aj o jej aktuálny vzťah k spoločnosti. "V danej firme som pôsobila pred viac ako 16 rokmi, nemám s ňou žiaden vzťah a ako opozičná politička, pôsobiaca v rezorte justície, už vôbec nemám žiaden vplyv na zákazky firmy, ktorá pôsobí v oblasti televízneho vysielania," uviedla pre Topky.sk.