AKTUÁLNE Smrť malého Alexka (†8) na lyžiarskom svahu: Polícia obvinila len 19-ročného mladíka!

OŠČADNICA - Obrovské nešťastie sa stalo v lyžiarskom stredisku Snowparadise - Veľká Rača Oščadnica. Zomrel tam len 8-ročný chlapec Alex, do ktorého vo vysokej rýchlosti narazil iný lyžiar. Polícia už obvinila 19-ročného mladíka.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci vzniesol obvinenie 19-ročnému mladému mužovi z prečinu usmrtenia. "Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že na lyžiarskom stredisku Veľká Rača Oščadnica, časť Lalíky, mal jazdiť na lyžiach zjazdom z hornej časti zjazdovky, kde pred jej zlomom do prudšieho klesania z doposiaľ presne nezistených príčin narazil zozadu do maloletého lyžiara jazdiaceho pred ním. Maloletý utrpel zranenia nezlučiteľné zo životom," informovala Zuzana Šefčíková, krajská policajná hovorkyňa v Žiline.

"Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania, nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie," dodala Šefčíková.

archívne video

Zrazil ho vo vysokej rýchlosti

Mimoriadne tragická udalosť sa stala v lyžiarskom stredisku na Veľkej Rači. Horská záchranná služba na sociálnej sieti informuje, že na zjazdovke číslo 9 Laliky-Strmá zostal nehybne ležať len 8-ročný chlapec. Stalo sa tak po zrážke lyžiarov. "Prítomní lyžiari zahájili laickú kardiopulmonálnu resuscitáciu a privolali záchranárov. Záchranári HZS pokračovali v rozšírenej resuscitácii a snežným skútrom priviezli na miesto aj posádku rýchlej lekárskej pomoci," informovala Horská záchranná služba.

Na mieste bol vysadený pomocou navijaka lekár VZZS a spoločne pokračovali v rozšírenej KPR. "Následne po pristátí vrtuľníka transportovali príslušníci HZS pacienta kanadskými saňami na miesto pristátia a odovzdali ho v kritickom stave posádke VZZS, s ktorou letecky pokračoval do nemocnice," dodali záchranári. Žiaľ, chlapec po prevoze do nemocnice zomrel, čo priamo v komentároch potvrdila jeho stará mama. "Zomrel môj vnúčik Alex. Na zjazdovke do neho narazil v plnej rýchlosti chalan a zlomil mu väz," napísala.