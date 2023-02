Návštevníkom lyžiarskych stredísk policajti radia, ako sa správať na svahu

DOLNÝ KUBÍN - Policajti robia preventívno-informačnú kampaň v okolí lyžiarskych stredísk v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK). Návštevníkom napríklad radia, ako sa správať na zjazdovkách. Poukazujú tiež na riziko ponechania cenných vecí v aute.Policajti robia preventívno-informačnú kampaň v okolí lyžiarskych stredísk v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK). Návštevníkom napríklad radia, ako sa správať na zjazdovkách. Poukazujú tiež na riziko ponechania cenných vecí v aute. Vo štvrtok to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová s tým, že nejde o ojedinelú, ale pravidelnú akciu, aké už robili aj v minulom období.

"Policajti počas výkonu služby okrem iného dohliadajú aj na verejný poriadok a ochranu majetku v blízkosti lyžiarskych stredísk," podotkla Kremeňová.

Video: Polícia upozorňuje na bezpečnosť na svahu

Ovládanie Bieleho kódexu by mala byť samozrejmosť

Každý návštevník strediska má povinnosť oboznámiť sa so zásadami a všeobecnými pokynmi správania sa na lyžiarskych tratiach, tzv. Bielym kódexom. Vstupom na lyžiarsku trať alebo nástupom na horské dopravné zariadenia strediska sa stávajú tieto zásady a pokyny pre každého záväzné. Medzi najčastejšie prehrešky na zjazdovkách patrí prílišné riskovanie, nezodpovednosť, preceňovanie svojich schopností a podceňovanie podmienok. Vyplýva to z vyjadrení zástupcov Horskej záchrannej služby (HZS). Lyžiari podľa nich dosahujú omnoho vyššie rýchlosti, čo súvisí so zmenou spôsobu lyžovania (rýchly carvingový oblúk a úzke zjazdovky). Ako problematické vidia aj zvýšenie prepravnej kapacity lanoviek a vlekov bez toho, aby sa zvýšila kapacita zjazdoviek, a tiež alkohol.

Kritické obdobie

Horskí záchranári upozorňujú, že do 12. marca bude niekoľko víkendov, ktoré sa prelínajú s jarnými prázdninami rôznych krajov na území Slovenska. Je to obdobie, kedy už niekoľko rokov po sebe zaznamenávajú najväčší príjem tiesňových volaní, a to najmä z lyžiarskych stredísk. Štatistika HZS počas tohto obdobia uvádza každoročne niekoľko stoviek zranení, ošetrení, pátraní, transportov, ale aj ťažkých a smrteľných úrazov.