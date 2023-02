Zabudnite na zimu: Valí sa na nás poriadne oteplenie! Teploty vystúpia až na 15 °C

Ak je vám už teraz teplo a zdá sa vám, že teploty sú na toto ročné obdobie veľmi vysoké, vedzte, že ide iba o začiatok. Tento trend bude v najbližších hodinách ešte gradovať. Snehová pokrývka, ktorá sa na mnohých miestach vytvorila v prvej polovici februára, tak dostane zabrať a stane sa minulosťou.

Ako informuje portál imeteo.sk, zapríčiní to príliv veľmi teplého vzduchu až z oblasti Afriky. Otepliť by sa malo naozaj výrazne, mrznúť dokonca nebude ani v noci na severe a teploty budú výrazne nad hranicou dlhodobého normálu. Dokonca sa môže stať, že rozkvitnú niektoré stromy. Teplé počasie by malo prevládať až do začiatku budúceho týždňa.

Zdroj: Getty Images

„Tlaková výš, ktorá ovplyvňuje počasie u nás, sa už v noci bude premiestňovať priamo cez naše územie smerom nad Balkán. Charakter počasia sa výraznejšie nezmení, no iné to bude v tom, že sa dostaneme na zadnú stranu tejto tlakovej výše, ktorá k nám bude pumpovať veľmi teplý vzduch od juhozápadu až z oblasti Afriky,“ píše portál.

Teplota vzduchovej hmoty, ktorá k nám bude prúdiť, bude podľa nich veľmi nezvyčajná. „V porovnaní s dlhodobým priemerom na polovicu februára by k nám mala prúdiť vzduchová hmota, ktorá bude až o viac ako 10 °C teplejšia ako je na súčasnú ročnú dobu bežné,“ uviedli.

Slnečné počasie nás čaká až do piatka, pričom denné teploty budú stúpať na +4 až +12 °C. Ešte v noci môže mrznúť. V piatok sa už však pripravte na dážď a to dokonca aj na horách. Počas víkendu následne teploty porastú ešte vyššie. Teploty sa môžu vyšplhať až na +15 °C.