Európsky parlament rozhodol: Definitívna STOPKA spaľovacím motorom! Už dnes by ste mali začať šetriť na elektromobil

Európsky parlament (EP) schválil dohodu s členskými štátmi o novej norme nulových emisií. Členské štáty sú dohodou zaviazané, že od roku 2035 nebude možné zakúpiť nový automobil, ktorý disponuje spaľovacím motorom na benzín alebo naftu. Táto norma vyplynula z dlhodobej snahy Európskej únie o zelenšiu budúcnosť.

Galéria fotiek (4) Emisie automobilov

Zdroj: cbw.ge

Ešte pred hlasovaním sa v parlamente ozývali najrôznejšie hlasy, ktoré zneli výrazne proti schváleniu tohto návrhu. Zástancovia novej normy sa snažili plénum presvedčiť tým, že po jej schválení očakávajú výrazný prínos pre zdravie a zdravšie ovzdušie. Ďalším argumentom v prospech schválenia normy mal byť taktiež rozvoj nových technológií. Odporcovia sa však nechali počuť, že schválenie normy môže znamenať zdrvujúce dosahy na automobilový priemysel a môže dokonca výrazne zasiahnuť do peňaženiek občanov členských štátov.

Galéria fotiek (4) Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas svojho príhovoru poslancom Európskeho parlamentu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Schvaľovanie novej normy sprevádzali vášnivé súboje, zákaz nakoniec schválili

„Klimatický balík je spravodlivý. Od roku 2035 bude možné predávať len autá s nulovými emisiami. Bude to dobré pre trh,“ tvrdila predstaviteľka európskych socialistov Sara Cerdasová. Proti nej sa však postavil nemecký poslanec z klubu európskych ľudovcov Jens Gieseke. „Zastavme šialenstvo!“ prízvukoval. Proti návrhu sa v EP v rozprave postavili aj českí europoslanci Katarína Konečná (KSČM) a Alexander Vondra (ODS).

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

Návrh bol po prvýkrát schválený už pred ôsmymi mesiacmi, kedy ho EP po prvýkrát schválil. Súčasťou návrhu bol zákaz predaja nových osobných áut so spaľovacími motormi od roku 2035. Prísnejšie normy pre emisie CO2 majú automobilky prinútiť, aby prestali vyrábať autá so spaľovacími motormi a zamerali sa na elektromobily. Toto opatrenie bolo súčasťou klimatického balíka, ktorého cieľom je výrazné zníženie emisie skleníkových plynov do roku 2030. Cieľom podobných návrhov je, aby EÚ dosiahla uhlíkovú neutralitu do roku 2050.