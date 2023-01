Generálny prokurátor Maroš Žilinka dementuje medializované úvahy: Neuvažujem o kandidatúre na prezidenta

Galéria fotiek (1) Maroš Žilinka vraj neuvažuje o kandidatúre na prezidenta.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka neuvažuje o tom, že by kandidoval na prezidenta SR. Potvrdil to v nedeľu na sociálnej sieti. Deklaruje, že v decembri 2020 bol zvolený do funkcie na sedem rokov a toto obdobie chce naplniť.