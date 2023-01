Hlasovací preukaz na voľbu mimo svojej obce počas referenda možno získať do 20. januára

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: blatnica.sk

BRATISLAVA - Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže už len osobne do 20. januára. Týka sa to len voliča, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku. Následne môže hlasovať v hociktorej volebnej miestnosti. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.