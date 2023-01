Výmena názorov medzi Čaputovou a Ficom: Prezidentka mu odkázala, že slabošsky útočí: Okamžitá reakcia šéfa Smeru

Fico aj počas nedeľnej diskusnej relácie skonštatoval, že volebné obdobie Národnej rady sa skracovalo v minulosti bežne, no problém je to až od momentu, kedy sa prezidentka obrátila na Ústavný súd pre referendovú otázku Smeru-SD. Hlave štátu vyčítal aj aktuálny termín, na ktorý vyhlásila referendum o zmene ústavy. Dlhodobo namieta, že nenechala priestor na kampaň. Prezidentka reagovala, že Fico sa obáva neúspešnosti referenda.

"Namiesto toho, aby tomu chlapsky čelil, slabošsky útočí. Znova mu teda pripomínam, že stačilo napísať otázku, ktorá by bola v súlade s ústavou a ktorú by ústavný súd nemal dôvod spochybniť. Tento fakt by mal konečne akceptovať," uviedla hlava štátu v reakcii.

Fico jej však posledné slovo nenechal. Popoludní ešte zeverjnil status na sociálnej sieti facebook, v ktorom jej odkázal, aby nemoralizovala. "Mám úctu k úradu prezidenta SR, ale nie k pani Čaputovej, ktorá sa stala prezidentkou nie preto, že by v živote niečo dosiahla, ale preto, že je ešte lepšou žiačkou Sorosa ako Kiska," uviedol.

PANI ČAPUTOVÁ, NEMORALIZUJTE. (reakcia na aktuálne vyhlásenie prezidentky) Mám úctu k úradu prezidenta SR, ale nie k... Posted by Robert Fico on Sunday, January 8, 2023

"Poprosil by som pani Čaputovú, aby nemoralizovala. Sama spôsobila stav, kedy bez zmeny Ústavy SR nemôžeme na Slovensku vykonať predčasné voľby. Pani Čaputová predčasné voľby nechce, lebo nevyhovujú jej Progresívnemu Slovensku. Ak by si pani Čaputová v plnej miere uvedomovala, akou funkciou ju na Slovensku obdaril Soros a liberálne médiá, vyzvala by ľudí, aby sa referenda vedúceho k predčasným voľbám, ktoré sama vyhlásila na 21. januára, zúčastnili. Je to hrôzostrašná predstava, že traja najvyšší ústavní činitelia chcú ignorovať referendum - ústavný nástroj priamej demokracie. Oni ani len netušia, čo to je demokracia. Pani Čaputová, napriek tomu, že ste nám na kampaň úmyselne nechali len 13 dní, hoci ste nám mohli dať 36, urobíme všetko preto, aby sme Slovenkám, Slovákom a ostatným občanom Slovenska objasnili historický význam referenda konaného 21. januára 2023. Psi štekajú, ale karavána Smeru – slovenská sociálna demokracia ide ďalej," tvrdí.

Referendum sa bude konať v sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.