Heger voči Matovičovi zatiaľ našľapuje zľahka: V OĽaNO to podľa politológa vrie, TOTO sa môže napokon stať!

BRATISLAVA - Začína to byť čoraz viac výrazné a posledné statusy sa len pričiňujú o vykryštalizovanie ďalšieho možného konfliktu. Opäť v ňom prvé husle hrá Igor Matovič (OĽaNO), no tentokrát zrejme už začína asi zatínať do živého. A to až tak, že sa už ozval aj sám premiér v demisii Eduard Heger (OĽaNO). Matovič pritom pri svojich statusoch môže prísť po Jánovi Budajovi aj o ďalších ľudí, Hegera nevynímajúc a skloňujú sa už aj ďalšie mená. Na toto všetko povedal svoj názor aj politológ.

O Matovičovi je pomerne známe, že konflikt mal už s viacerými predstaviteľmi v politike. Poslední z nich boli aj na ministerských stoličkách. Svoje by o tom vedel rozprávať aj Vladimír Lengvarský či Richard Sulík.

Matovičov koniec a následná paľba statusmi

Po traumatizujúcom období hádok, nesúhlasu, prorodinných balíčkov a ďalších záležitostí to nakoniec vyústilo do odchodu strany SaS do opozície, a aby toho nebolo málo, vláde nebola koncom roka vyslovená dôvera.

Po tom, ako bol ale schválený štátny rozpočet sa Matovič rozhodol po predchádzajúcom sľube odísť už aj z ministerského postu a očividne už spustil (aspoň na Facebooku) svoju predvolebnú kampaň. V nej, ako sa zdá, je jeho hlavným terčom prezidentka Zuzana Čaputová, Progresívne Slovensko či LGBTI+ ľudia. To všetko pritom len krátko po tom, ako došlo v októbri k dvojnásobnej vražde pred podnikom Tepláreň. Matovič sa dokonca rozhodol hovoriť aj o človeku, ktorý prešiel procesom tranzície.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

Hegerovi pretiekol pohár

Tu už došla trpezlivosť aj Hegerovi, ktorý napísal širší status o tom, že on s takouto rétorikou nesúhlasí a chce sa skôr spájať.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Eduard Heger - predseda vlády SR

Status bol venovaný aj Matovičovi, potvrdil neskôr

Hoci sprvu nebolo jasné, či rozsiahly status, aj keď to bolo zrejmé, Heger venuje aj Matovičovi, neskôr túto dilemu vyriešila samotná hovorkyňa predsedu vlády. "Čo sa týka vyjadrení jednotlivých politikov vrátane Igora Matoviča, k tomu sa predseda vlády vyjadril vo svojom statuse," potvrdila jednoznačne hovorkyňa Ľubica Janíková.

Heger na to zatiaľ ide opatrne, no konflikt už tlie

Na to, čo sa to vlastne v OĽaNO deje sme sa pýtali politológa Juraja Marušiaka. "Zatiaľ je tento nesúhlas formulovaný veľmi opatrne, Heger sa vyhýba narážkam na Matovičovu osobu. Na druhej strane, už dlhší čas je evidentný odlišný politický štýl oboch momentálne najvýznamnejších tvárí tejto strany, Heger je viac konsenzuálnejší. Rozumie, že pokiaľ chce vytvoriť novú parlamentnú väčšinu 75 + 1, musí partnerov získavať a nie eskalovať konflikt," vysvetľuje situáciu Marušiak.

Matovič podľa neho jednoducho nedokáže vystupovať inak ako vystupuje. Potenciálny konflikt Heger vs. Matovič teda tlie. "Minimálne od odchodu ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho. To sa prejavuje o.i. aj odlišným vzťahom k jeho nástupcovi Lengvarskému, ktorého sa Matovič snažil eliminovať prakticky od momentu, kedy nastúpil do funkcie," spomína si na nedávnu minulosť odborník.

Možná výmena? Máme už príklad z minulosti, ktorý nedopadol veľmi slávne

Ako to teda celé môže skončiť? Skloňuje sa dokonca aj možnosť, že by ho Heger mohol po januárovom sneme OĽaNO vymeniť na čele predsedu hnutia. "Matovič má v rukách obrovskú moc v strane, môže osobne rozhodovať o prijatí alebo vylúčení jednotlivých členov. V tak silno personalizovanej strane zmena na jej čele môže pre stranu znamenať katastrofu, akej sme boli svedkami napr. pri nahradení Mikuláša Dzurindu Pavlom Frešom na čele SDKÚ. Ak by sa aj zmena uskutočnila, už to nebude tá istá strana," prízvukuje Marušiak.

"S Matovičom i bez neho čaká túto stranu postupná marginalizácia a rozklad. Samozrejme, má svojich skalných voličov, takže sa ešte môže udržať v parlamente, ale Matovič prakticky nikdy nedokázal udržať jednotný poslanecký klub, odkedy pôsobí v parlamente," konštatuje Marušiak.

Galéria fotiek (4) Politológ Juraj Marušiak

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Hrozí aj odchod ďalších ľudí?

Vyzerá to však tak, že Matovičovho prístupu pri vedení strany má už dosť viacero ľudí, a nehovorí sa len o Budajovi a jeho platforme. Denník SME už hovorí napríklad aj o tom, že by sa mohol nad odchodom rozhodovať aj samotný člen predsedníctva a minister obrany v demisii Jaroslav Naď.

"Zatiaľ je to iba v náznakoch, ale je evidentné, že Matovič už nepredstavuje v očiach členov strany a jej nominantov garanciu pokračovania ich politických kariér. Aj koaličný potenciál OĽaNO je momentálne mizivý. Z tohto dôvodu sa budú postupne obzerať po inom lídrovi alebo po inej politickej strane," nevylučuje odchod ďalších ľudí Marušiak.

Politológ komentoval aj to, či má Matovič ešte nejakú taktiku v rukáve, pomocou ktorej by sa udržal na čele OĽaNO. "Tou taktikou je hulvátstvo, radikalizácia, hľadanie spojenectiev v ultrakonzervatívnych kruhoch a v prostredí krajnej pravice. Nemyslím si však, že takýmto "spojencom" budú nadšení aj v takomto prostredí," myslí si Marušiak.