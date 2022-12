Po dlhej chorobe zomrel deň pred Silvestrom bývalý poslanec SMK Miklós Duray

BRATISLAVA - Vo veku 77 rokov zomrel v piatok politik Miklós Duray. Potvrdila to hovorkyňa strany Aliancia Klára Magdeme.

archívne video

Duray bol dlhoročný politik a signatár Charty 77. V minulosti pôsobil aj ako poslanec Národnej rady (NR) SR, do ktorej bol zvolený za SMK.

Galéria fotiek (3)

Duray sa narodil 18. júla 1945 v Lučenci. Strednú školu absolvoval vo Fiľakove. Následne študoval geológiu (odbor mineralógia a petrológia) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde bol promovaný v roku 1971 a v roku 1977 získal titul RNDr. V rokoch 1965 až 1968 bol predsedom Klubu maďarských vysokých škôl a študentov v Bratislave. V tom istom roku založil a viedol Československé združenie mládeže Maďarska (MISZ), ktoré vtedajšie ministerstvo vnútra zakázalo v novembri nasledujúceho roka.

Od roku 1965 pôsobil v politike

V politike pôsobil od roku 1965. Vstúpil do nej ako člen Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, Kultúrneho spolku maďarských pracujúcich v Československu, v súčasnosti je to Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku (Csemadok), kde sa stal členom ústredného výboru a členom predstavenstva na jeden rok v roku 1968. Koncom roka 1969 Duray rezignoval na svoje funkcie v Csemadoku. Od roku 1973 do 1977 bol členom Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďalších 12 rokov pôsobil ako geológ v Doprastave. V roku 1978 založil spolu s Lászlóom Nagyom a Petrom Püspökym Výbor na ochranu práv Maďarov v Československu. Duray bol v rokoch 1983 a 1985 dvakrát vo väzení, kde podpísal Chartu 77.

Bol organizátorom prvej porevolučnej politickej strany Maďarskej nezávislej iniciatívy, ktorá vznikla 18. novembra 1989 v Šali. Za poslanca Federálneho zhromaždenia (FZ) bol kooptovaný 31. januára 1990. Bol zároveň predsedom hnutia Spolužitie. Poslancom FZ zostal aj po slobodných voľbách v roku 1990. Vo voľbách do NR SR v rokoch 1994, 1998, 2002 a 2006 bol opakovane zvolený za poslanca. Za SMK-MKP bol zvolený za poslanca NR SR vo volebnom období 2006 až 2010. Bol členom Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Vo voľbách v roku 2012 sa už jeho strana SMK nedostala do parlamentu.

Sviatky poznačila aj smrť Miroslava Číža zo Smeru-SD

Deň pred ochodom Duraya zastihla vo štvrtok 29. decembra slovenskú politiku smutná práva o úmrtí zakladateľa Smeru-SD Miroslava Číža. Ten opustil tento svet vo veku 68 rokov, tiež po dlhotrvajúcej chorobe.