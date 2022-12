Náhly odchod europoslanca Číža politici vnímajú tragicky: Pellegrini ho označil za človeka ľavicových hodnôt

Galéria fotiek (7) Politici sú smutní z odchodu europoslanca za Smer-SD Miroslava Číža.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Martin Baumann, Instagram.com/monicabenova

BRATISLAVA - Politickú verejnosť na Slovensku dnes zarmútila správa o večnom odchode europoslanca Miroslava Číža zo Smeru-SD. On sám bol zakladateľ tejto politickej strany a ako jej poslanec v parlamente vystupoval až do volieb 2019, kedy sa presunul do Bruselu. Na jeho náhle úmrtie teraz reaguje široká politická verejnosť.