Sviatky sú z hľadiska pitia alkoholu rizikom najmä pre starších ľudí

BRATISLAVA - Vianočné sviatky sú z hľadiska pitia alkoholu rizikové najmä pre starších ľudí. Tí často trpia chronickými ochoreniami, zvýšeným krvným tlakom či cukrovkou. Upozornil na to hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogovo závislých Ľubomír Okruhlica.

"V období sviatkov je výrazná zmena, výkyv v bežnom životnom stereotype väčšiny ľudí po stránke fyzickej, psychickej, ale i stravovacej a v tejto súvislosti sa spájajú vianočné sviatky s domácou konzumáciou alkoholu často aj u ľudí, ktorí si inak dávajú pozor, lebo vedia, že by pre svoje choroby nemali piť. U nich i malé množstvo alkoholu môže vyvolať závažné zdravotné problémy," ozrejmil. Okruhlica upozornil, že rizikovým môže byť akékoľvek množstvo alkoholu. Najbezpečnejšia je podľa neho abstinencia.

"Osobne považujem konzumáciu symbolického jednorazového prípitku pohárom nízkoalkoholického nápoja telesne zdravým človekom vo vyrovnanom duševnom stave bez stresu, ktorý je uvoľnený a nemá žiadne pracovné povinnosti, za triezve pitie," priblížil s tým, že symbolickým nie je opakované popíjanie malých množstiev alkoholu počas celých sviatkov.

Rizikom je podľa neho tiež konzumácia alkoholu u mladistvých. "Odporučil by som rodičom, aby vedeli, s kým ich deti idú, kam idú, a ak majú menej ako 18 rokov, nemali by im povoliť ísť do partie, kde sa pravdepodobne bude piť," dodal.