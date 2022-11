V Sabinove došlo k dopravnej nehode auta s chodcom: Polícia hľadá svedkov

"Vodič osobného auta Škoda Octavia Combi viedol vozidlo po Prešovskej ulici smerom do Prešova. Z pravej strany v smere jeho jazdy mu na priechode pre chodcov vstúpil do jazdnej dráhy 68-ročný chodec, do ktorého narazil pravou prednou časťou vozidla. Pri zrážke došlo k zraneniu chodca," uviedol Džobanik.

Galéria fotiek (2) Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody auta s chodcom v Sabinove

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Polícia hľadá svedkov

Polícia žiada svedkov, ktorí v tom čase prechádzali daným úsekom, videli spomenutú dopravnú nehodu a mohli by poskytnúť bližšie informácie k jej priebehu, aby sa prihlásili polícii. Kontaktovať môžu Okresný dopravný inšpektorát v Prešove na telefónnom čísle 0961803516. Rovnako môžu informácie poskytnúť na čísle 158 alebo aj prostredníctvom profilu polície na sociálnej sieti.