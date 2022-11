Veľa Slovákov bude na dôchodku žiť veľmi zle a pod úrovňou. PORADÍME, ako sa tomu vyhnúť!

BRATISLAVA - Rozmýšľali ste už nad tým, že by ste si začali sporiť na dôchodok? Či máte pocit, že ešte je na to dosť času alebo dokonca to je podľa vás úplne zbytočné? Spoliehať sa na to, že sa o vás postará štát, lebo do Sociálnej poisťovne odvádzate každý mesiac nemalú čiastku, vás v budúcnosti môže mrzieť. Ak si preto chcete dôchodok užiť a nie len prežívať, je načase to riešiť, kým nebude neskoro.

Patríte k veľkej väčšine Slovákov, ktorí majú stále pocit, že majú dostatok času a veria rôznym mýtom, ktoré v našej spoločnosti stále prežívajú?. Nenechajte sa pomýliť, v skutočnosti je totiž dôchodok priamo za dverami a začať si odkladať peniaze ste mali už včera. Aby ste vôbec dôchodok dostali, je podmienkou mať odpracovaných aspoň 30 rokov. V priemere odchádzajú Slováci približne po 40 odpracovaných rokoch. Priemerný dôchodok tento rok je 505,68 eur, z čoho ťažko pokryjete základné výdavky.

Ako funguje dôchodkový systém na Slovensku?

Najväčšiu časť tvorí tzv. I. pilier. Do neho mieria povinné odvody z vašej mzdy do Sociálnej poisťovne a z nich sa vyplácajú štátne dôchodky súčasným dôchodcom. Tieto peniaze sa nezhodnocujú na finančných trhoch a dôchodky sa zvyšujú len o dôchodcovskú infláciu.

II. pilier je, na rozdiel od prvého, dobrovoľný a peniaze v ňom sa zhodnocujú vo fondoch. Ak sa preň rozhodnete, tak 5,5 % z povinných odvodov neskončí v I. pilieri, ale presunie sa do II.piliera. V ňom nasporené peniaze patria iba vám a nasporená suma je predmetom dedenia. Nasporenú sumu si pri dosiahnutí dôchodkového veku môžete nechať vyplatiť aj jednorazovo, v súčasnosti však bol prijatý zákon, podľa ktorého sa jednorazové vyplatenie zdaňuje. Vysvetliť podrobnejšie a poradiť vám môžu napríklad odborníci z Tatra banky.

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) tvorí III. pilier a je dobrovoľné. Jeho cieľom je dosiahnuť výrazne vyšší dodatočný príjem k štátnemu dôchodku. Aktuálne si naň sporí- 940 000 Slovákov. Na sporenie v III. pilieri vám môže prispievať aj zamestnávateľ a takýto príspevok patrí k najžiadanejším finančným benefitom pre zamestnancov. Výšku príspevku do III.piliera flexibilne prispôsobujete životným okolnostiam.

Ak sa chcete aspoň priblížiť životnému štandardu „nemeckých dôchodcov“, nespoliehajte sa len na štátny dôchodok a začnite konať. Nenechajte sa odradiť rôznymi mýtmi o dôchodkovom sporení, ktoré kolujú v našej spoločnosti. Ktoré sú tie najčastejšie?

Mýtus č. 1: Dôchodku sa nedožijem

Množstvo ľudí má pocit, že sa aj kvôli súčasnému životnému štýlu dôchodku ani nedožijú, je preto zbytočné si naň sporiť. Ide o skutočne rozšírený výrok, nie je však pravdivý. Z údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyplýva, že z dnes 20-ročných ľudí sa dôchodku dožije viac ako 90 % žien a takmer 80 % mužov. Hoci sa väčšina z nás dôchodku dožije, môžu byť skutočne nemilo prekvapení, že si vlastne nemôžu dovoliť ani základné potreby. Najviac ohrozené podľa odborníka z Tatra banky sú pritom ženy, ktoré do dôchodku odchádzajú skôr a sú v ňom omnoho dlhšie ako muži. Podľa údajov z Tatra banky majú ženy v priemere až o 100 eur mesačne nižší štátny dôchodok ako muži. Zle však na tom budú aj živnostníci, ktorí si kvôli “optimalizácii” nesporia na dôchodok dostatočne. Ich štátny dôchodok sa zvyčajne pohybuje len na úrovni minimálneho dôchodku, čo predstavuje 334 eur mesačne. To nestačí ani na pokrytie základných potrieb.

Mýtus č. 2: Ešte si nepotrebujem sporiť na dôchodok, je to ďaleko

Kedy je ten správny čas začať sporiť na dôchodok? Odborníci sa zhodujú, že ideálny čas otvoriť si dôchodkové sporenie je ihneď pri nástupe do prvého zamestnania. Mesačná sporiaca suma pritom nemusí byť vôbec vysoká, začnite pokojne na 20 – 30 eurách. So stúpajúcim príjmom môžete zvyšovať aj príspevok na svoj dôchodok.

Mnohí môžu mať pocit, že 30 eur je suma, ktorá im bude chýbať v rozpočte. Toľko však často zaplatíme za jeden stredne veľký nákup alebo ich minieme na rôzne zbytočnosti, ako sú cigarety, alkohol, módne oblečenie, ktoré musíme mať a podobne. Ak budete sporenie na dôchodok odkladať, neskôr vás to dobehne a ak to budete chcieť napraviť napríklad v 50tke, počítajte s omnoho vyššou mesačnou čiastkou. Pre lepšiu predstavu sme pre vás pripravili dva modelové príklady:

1. príklad: 20-ročný človek s dokončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorý má hrubú mzdu 900 eur si do III. piliera mesačne ukladá 50 eur. Do odchodu do dôchodku mu pritom ostáva ešte 44 rokov.

Odhad nasporenej sumy v III. pilieri: 130 104 € Doba sporenia: 19 rokov 44 rokov Zloženie vášho mesačného dôchodku: z I. piliera: 385 € z II. piliera: 212 € z III. piliera*: 454 € Odhad mesačného dôchodku vo veku 64 rokov 1 054 €

2. príklad: 45-ročný človek, ktorý taktiež dokončil stredoškolské vzdelanie s maturitou a jeho hrubá mzda je 1200 eur si vo svojich 45 rokoch začal do III. piliera mesačne ukladať taktiež 50 eur. Do dôchodku však pôjde už o 19 rokov.

Odhad nasporenej sumy v III. pilieri: 21 109 € Doba sporenia: 19 rokov Zloženie vášho mesačného dôchodku: z I. piliera: 518 € z II. piliera: 76 € z III. piliera*: 121 € Odhad mesačného dôchodku vo veku 64 rokov 714 €

Z modelových príkladov vyplýva, že sporiteľ, ktorý si začal sporiť skôr, dostane v III. pilieri až o 333 eur mesačne viac.

*10 rokov poberania dôchodku z III. piliera

Ide pritom o výpočty, ktoré vychádzajú zo súčasných podmienok. V budúcnosti môže byť suma štátneho dôchodku z I. piliera ešte nižšia. Na stole je aktuálne návrh zákona, po ktorého schválení sa od januára budú meniť podmienky pre zvyšovanie štátnych dôchodkov v neprospech prispievateľov. Odhad svojho budúceho dôchodku si môžete spočítať v dôchodkovej kalkulačke.

Mýtus č. 3: Dôchodok si aj tak neužijem

Neustále zvyšovanie minimálneho veku odchodu do dôchodku vyvolalo v množstve ľudí pocit, že si peniaze našetrené na dôchodok už ani neužijú a práve preto si ich radšej ani neodkladajú. Aj v tomto prípade však ide len o rozšírený mýtus. Údaje z roku 2017 hovoria, že muži priemerne poberali dôchodok viac ako 17 rokov, pričom prispievali až 40,5 roka. Ženy prispievali o niečo menej, a to len 32,5 roka a v dôchodkovom veku strávili priemerne až 26,5 roka. Dáta z posledných rokov hovoria o priemerne 11 rokoch, ktoré Slováci strávia na dôchodku, sú však ovplyvnené pandémiou koronavírusu. Podľa Tatra banky by mala doba života v dôchodku v budúcnosti vzrásť až na 20 rokov.

Spočítajte si svoju budúcnosť

Ako konštatujú odborníci z Tatra banky, Slovákom chýba generačná skúsenosť a informácie v rodine. Podľa prieskumov disponujú nízkou finančnou gramotnosťou. Neuvedomujú si, že ľahkovážny prístup k vlastnej budúcnosti znamená veľké problémy v dôchodkovom veku. Týka sa to mladej generácie, ktorú čaká menej štedré prerozdeľovanie dôchodkov a prísnejšie pravidlá, rovnako aj generácie, ktorá je práve v produktívnom veku. Ale aj keď máte viac ako 45 rokov, nerezignujte. Na dôchodkovej kalkulačke si viete pekne vypočítať, koľko vás bude stáť vaša budúcnosť a hoci budete musieť obetovať mesačne vyššiu čiastku, pokojnejší dôchodok za to určite stojí.

Jedným z vhodných riešení je produkt od Tatra banky Comfort life, ktorý ako jediný na Slovensku prispôsobuje stratégiu investovania vášmu veku. Čo to znamená a ako to funguje? Zjednodušene povedané, v mladšom veku sporiteľa fond investuje predovšetkým do rastových aktív, ktoré síce majú vyššie riziko, avšak ich cieľom je priniesť sporiteľovi čo najvyšší výnos. So zvyšujúcim sa vekom sporiteľa sa jeho úspory postupne presúvajú do bezpečnejších aktív. Ich zhodnotenie je síce nižšie, zároveň sa však znižuje aj riziko straty. Systém investovania je v Comfort life nastavený tak, aby v čase odchodu do dôchodku bolo investičné riziko minimálne. Ďalšou výhodou Comfort life je, že sporiteľ sa nemusí o nič starať a myslieť na zmenu investičnej stratégie. Všetko prebieha automaticky s ohľadom na vek sporiteľa.

