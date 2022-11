Príde Martin na bielom koni? PREDPOVEĎ Začiatok týždňa slnečný, od stredy veľká zmena! Na TOTO sa pripravte

Archívne VIDEO V Bratislave napadol sneh

Pondelok

Noc z nedele na pondelok bude prevažne zamračená, lokálne aj s malou oblačnosťou. V nižších polohách treba počítať s hmlami či nízkou oblačnosťou, mrholením či slabým dažďom. Najnižšia nočná teplota dosiahne 7 až 2, v údoliach miestami okolo 0 stupňov.

Cez deň bude oblačno až zamračené, lokálne hmlisto, postupne zmenšovanie oblačnosti. Miestami mrholenie alebo slabý dážď, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14, na Orave a pod Tatrami okolo 7 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m dosiahne okolo 4 stupne Celzia. Fúkať bude južný vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.

Utorok

Utorok bude prevažne polojasný, v nižších polohách miestami hmlistý. Počítať treba aj s mrholením. Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -1, pri hmle a nízkej oblačnosti okolo 6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16, pri hmle a nízkej oblačnosti okolo 9 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu. "Od juhovýchodu bude zasahovať do našej oblasti oblasť vyššieho tlaku vzduchu a po jej zadnej strane k nám začne od juhozápadu prúdiť vo vyšších vrstvách ovzdušia teplý vzduch," upozornili meteorológovia.

Streda

Stred týždňa bude zamračený nízkou oblačnosťou a hmlistý. Vo vyšších a neskôr ojedinele

aj v nižších polohách polojasno až oblačno, ojedinele s mrholením. Najnižšia nočná teplota dosiahne 8 až 3, v údoliach miestami okolo 1 stupňa Celzia. Najvyššia denná teplota 8 až 13, pri slnečnom počasí do 15 stupňov Celzia. Fúkať bude juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu. "Po okraji rozsiahlej oblasti vyššieho tlaku vzduchu nad južnou polovicou Európy k nám bude od juhozápadu pokračovať prílev teplého vzduchu. Zároveň postúpi od západu do strednej Európy studený front," dodali meteorológovia.

Štvrtok

Štvrtok bude oblačný až zamračený, neskôr cez deň od západu miestami zmenšená oblačnosť. V noci a dopoludnia lokálne hmla. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 10 až 4 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 15 stupňov Celzia. "V brázde nízkeho tlaku postúpi cez strednú Európu ďalej na východ studený front. Zároveň sa od západu rozšíri do našej oblasti okraj tlakovej výše," uviedlo SHMÚ.

Piatok

Príde Martin na bielom koni? Známa pranostika sa posledné roky nenapĺňa. V piatok bude polojasno až oblačno, zrána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele, spočiatku miestami, dážď alebo prehánky. Vo vyšších polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 5 až -1 st. Na krajnom východe aj teplejšie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14, na severe okolo 7 stupňov Celzia.

Sobota

Prvý víkendový deň bude polojasný až oblačný, zrána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele

dážď alebo prehánky. Vo vyšších polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 5 až -1 st. Na východe aj teplejšie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 12, na severe miestami okolo 5 stupňov Celzia.