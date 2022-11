Václav Hřích zhodnotil voľby: Ľudia nechcú ísť do politiky, strany mali problémy nájsť kandidátov

BRATISLAVA – Regionálne aj komunálne voľby boli typické nedostatkom kvalitných kandidátov, ktorých strany zháňali do poslednej chvíle. Aj v dôsledku toho ostalo príliš málo času na kampaň a väčšina nových tvárí sa v boji o špičkové pozície nepresadila. V diskusii to povedal Václav Hřích z agentúry AKO.

Najmä v regiónoch podľa neho strany stále ťažšie hľadajú osobnosti, ktoré by ich reprezentovali. "Politika je oveľa rýchlejšia, negatívnejšia. Je to daň dobe. Niekedy o vás mohli niečo zlé napísať v novinách, dnes žijeme v úplne inej dobe sociálnych sietí a internetu," poznamenal Hřích.

VIDEO Vyjadrenie Eduarda Hegera na výsledky župných volieb

Bežné je podľa neho rôzne zosmiešňovanie kandidátov "memečkami" na internete a zvýšila sa aj agresivita komentárov na sociálnych sieťach. "Trpia tým takmer všetci politici. Hejty nebývajú zastúpením celospoločenského názoru, ale snažia sa byť najhlasnejšie. Pre politikov, aj komunálnych, je ťažké ustáť tento tlak," dodal Hřích. Kombinácia nízkej popularity celoštátnej politiky spolu s nomináciou na poslednú chvíľu a krátkou kampaňou bola podľa neho príčinou neúspechu mnohých poslancov Národnej rady (NR) SR v regionálnych a komunálnych voľbách.

Vplyv straníckej politiky bol vo všeobecnosti nízky

Vplyv straníckej politiky na regionálne a komunálne voľby bol podľa Hřícha vo všeobecnosti nízky, ale dal sa zaregistrovať vo veľkých mestách, najmä v Bratislave. "V komunále, hlavne v menších mestách, sa volí podľa osobností a nie politických strán. Preto z toho ani nebolo referendum o vláde. Ľudia volili toho, koho poznajú a kto im vyhovuje," povedal s tým, že komunálnu od veľkej politiky vzďaľovali aj predvolebné koalície uzatvorené krížom cez politické spektrum.

Trend klesajúcej úrovne účasti na komunálnych voľbách v Bratislave, kde dosiahla len 36,8 percenta, a niektorých ďalších mestách, ako aj celkovo historicky najnižšia účasť na týchto voľbách, je podľa Hřícha mimoriadne negatívnym signálom, ktorý nemôže vyvážiť ani zvýšená účasť na voľbách regionálnych. "Čo sa týka regionálnych a komunálnych volieb, netešil by som sa z toho nárastu voličskej účasti, desil by som sa toho poklesu," podotkol. Najbližšie štyri roky treba podľa neho pracovať na tom, aby bol komunál viac spojený s ľuďmi a aby bol záujem o komunálne voľby. "Tešiť sa z účasti 43 a 46 percent nie je dobré. V ideálnom svete by účasť mala byť ešte vyššia ako v parlamentných voľbách," zdôraznil Hřích.