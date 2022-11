Najlepší čas na prevenciu: Odborníci vyzvali k očkovaniu proti chrípke

BRATISLAVA – V týchto dňoch je najlepší čas na prevenciu proti chrípke. Odborné autority z oblasti zdravotníctva vyzvali ľudí na to, aby sa proti chrípke dali zaočkovať. Apelujú najmä na staršiu generáciu, tehotné ženy či ľudí, ktorí majú chronické ochorenia.

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) vo štvrtok poukázal na to, že očkovanie je najlepším spôsobom, ako predchádzať chrípkovým ochoreniam a komplikáciám, ktoré z nich vyplývajú. "Hlavne pre staršiu populáciu, pre ktorú môžu byť v niektorých prípadoch až fatálne," uviedol Lengvarský. Bol by rád, ak by sa zo zaočkovanosti populácie z minulých rokov, keď sa pohybovala na úrovni štyri až šesť percent, dostali na vyššie čísla. "Prevencia je stále najlacnejšia a najlepšie chráni pred ťažkými priebehmi ochorenia, či už ide o chrípku alebo COVID-19," povedal šéf rezortu zdravotníctva. Zároveň vyzval lekárov, aby svojich pacientov informovali o možnosti zaočkovania.

Chrípka môže mať veľmi ťažký priebeh, spôsobiť môže i vážne zdravotné komplikácie či viesť k trvalým zdravotným následkom a spôsobiť smrť. Prevencia ochorenia je nevyhnutná tiež v zdravotníckych zariadeniach, kde sa nachádzajú pacienti s chronickými ochoreniami, ale aj v domovoch dôchodcov a v zariadeniach sociálnych služieb. Odborníci sa zhodujú, že práve zdravotnícki pracovníci sú denne vystavovaní rôznym vírusom, vrátane vírusu chrípky, a mali by sa očkovať, aby chránili seba a svojich pacientov.

Nežiaduce účinky sú veľmi raritné

"November je stále vhodný mesiac na očkovanie proti chrípke. Zvyčajne trvá desať až 14 dní po očkovaní, kým sa vytvorí imunitná odpoveď a ochrana," povedala prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková. Podľa jej slov je očkovacia látka proti chrípke veľmi bezpečná a nežiaduce účinky sú veľmi raritné. Hlavný hygienik SR Ján Mikas nevedel odhadnúť, ako bude tento rok vyzerať chrípková sezóna. Poukázal na to, že ostatné dva roky bol priebeh chrípkovej sezóny mierny, aj z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.