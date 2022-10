AKTUÁLNE Vodiči, pozor! Diaľnica D2 do Česka je obmedzená! Odklon po starej ceste a hodinové kolóny

K razantnému kroku sa Česko rozhodlo po tom, ako stúpali prípady nelegálnej migrácie z našej krajiny. Kompetentní si preto koncom septembra povedali dosť a vykonávajú rozsiahle kontroly. To spôsobuje, že sa tvoria rozsiahle kolóny na hraniciach. Podľa posledných správ je na D2 smerom do Česka v pravom pruhu až 11-kilometrová kolóna nákladných áut. Polícia sa preto rozhodla vec riešiť.

"Dopravní policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú podľa potrieb v cestnej premávke odklon nákladnej dopravy na diaľnici D2 smer Česká republika. Odklon sa vykonáva v úseku 5,5 km na výjazd Kúty. Dôvodom tvoriacej sa kolóny sú rozsiahle kontroly migrácie na strane našich susedov na hraničnom priechode Brodské. Kolóna nákladných vozidiel v pravom jazdnom pruhu je v tejto chvíli až 11 km. Ľavý jazdný pruh pre osobné motorové vozidla je plne prejazdný," informovala polícia na sociálnej sieti.

Česko bude s kontrolami na svojich hraniciach so Slovenskom zrejme pokračovať aj po 28. októbri. Povedal to v nedeľu český minister vnútra Vít Rakušan v relácii Otázky Václava Moravca v Českej televízii. Česká vláda môže podľa jeho slov hraničné kontroly - zavedené z dôvodu zvýšeného prílevu utečencov - predlžiť ešte o mesiac, a to do 28. novembra. Rakušan však nevylúčil možnosť, že hraničné kontroly bude nutné predĺžiť aj po tomto dátume.

Na ďalšie predĺženie by už ale Česko podľa jeho slov potrebovalo súhlas na úrovni Európskej únie. ČR preto pripravuje podklady na rokovania s Európskou komisiou, uvádza stanica ČT24 citujúc Rakušana. Kontroly zatiaľ podľa českého ministra prinášajú výsledky, avšak razantný pokles migrácie by bol podľa neho zázrakom. Česká polícia začala od polnoci z 28. na 29. septembra vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnych hraníc so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch i na tzv. zelenej hranici.

K takémuto kroku pristúpilo pre zvyšujúci sa počet utečencov, ktorí cez územie SR a ČR prechádzajú do Nemecka a Rakúska. Pôvodne boli kontroly ohlásené na desať dní, no neskôr ich Praha predĺžila o ďalších 20 dní, prinajmenšom do 28. októbra. Kontroly na hraniciach so Slovenskom s rovnakým termínom, predĺžením i odôvodnením zaviedlo aj Rakúsko.