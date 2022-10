Búrlivé ODVOLÁVANIE: Prejav Matoviča ako zo štvrtej cenovej! Naťahoval čas? Byť odkázaní na nezaradených vyvoláva otázniky

Diskusia v pléne bola najmä zásluhou ministra financií, ktorý odvolávaniu čelí, skutočne búrlivá. Na jednej strane sa vo viac ako troch hodinách svojho prejavu navážal do SaS, Smeru, Hlasu, ale aj novinárov a na druhej strane pozval liberálov znova do vlády. Zdá sa, že hlasovanie bude tesné a rozhodnú hlasy nerozhodných a nezaradení poslancov. Hlasovať mohlo už vo štvrtok, no Matovič svoj prejav pretiahol. Či už schválne, alebo nie, prejav bol podľa politológa ako zo štvrtej cenovej a snaha SaS vrátiť sa do vlády je absurdná.

VIDEO Ak bude Matovič odvolaný, chceme rokovať o návrate: Ak sa rokovania neuskutočnia, Sulík bude zvažovať predčasné voľby

Najlepšia obrana je útok

Matovič venoval najviac pozornosti strane SaS, čo sa dalo čakať. Sulíka prirovnal k Putinovi, hovoril o hitlerovských novinároch a pýtal sa, kto skutočne stojí za snahami rozbiť už tretiu vládu. Matovič neostal svojej povesti nič dlžný a vo svojich dvoch prejavoch v pléne, ktoré trvali dokopy viac ako tri hodiny, kritizoval asi každého, koho mohol. „Bohužiaľ, takto nezodpovedného partnera sme v ťažkých časoch mali. Partnera, ktorý nám neustále podrážal nohy,“ narážal Matovič na spory s liberálmi počas pandémie COVIDU.

VIDEO Igor Matovič rečnil v parlamente pri jeho odvolávaní dve a pol hodiny: Sulíka prirovnal k Putinovi

Veľkú časť prejavu venoval pádu Radičovej vlády, svojej vlády a čo tým vlastne SaS sleduje. Za všetkými pokusmi Sulíka o povalenie vlády musí podľa Matoviča zákonite niekto byť. „Pýtajte sa, s kým si váš predseda esemeskuje, lebo niečí záujem to určite je,“ povedal. Podľa neho aj pád vlády Ivety Radičovej nebol „len za večeru“. „Dlžíte odpoveď, prečo ste to urobili a aký bol skutočný dôvod,“ povedal. Líder OĽaNO mal problém aj s prechodom poslancov. „Sulík si ako Putin anektoval stranu Za ľudí.“ Strane SaS sa neskôr venoval aj na sociálnej sieti.

Naťahoval čas?

Matovič druhýkrát rečnil viac ako dve hodiny. V rozprave vystúpil vo štvrtok ráno ako posledný. Keďže jeho prejav trval aj po jedenástej, avizované hlasovanie sa nakoniec posunulo. Naťahoval čas? Nie je to vylúčené, situácia bola pred hlasovaním naozaj tesná a ide o každý jeden hlas. „Neviem, či jeho úmyslom bolo naťahovanie času, ale ten kolaps jeho straníckeho kolegu určite nebol naschvál. Zrejme potreboval dostať zo seba všetko to zlo, ktoré v sebe nosí,“ skonštatoval pre Topky politológ Radoslav Štefančík.

Hlasovať sa malo o piatej poobede. V pléne však nastala nečakaná a veľmi nepríjemná situácia. Poslanec OĽaNO Ján Kerekréti skolaboval a museli zasahovať záchranári. Poslanec má zdravotné problémy a sanitka ho previezla rovno do nemocnice. Na poslaneckom grémiu sa následne zhodli, že hlasovať sa bude v utorok.

Útok na médiá

Vo svojom prejave sa nevyhol ani útoku na médiá. Tentokrát pritvrdil a súčasných novinárov prirovnal k práci žurnalistov v Hitlerovskom Nemecku. „Hodnotovo médiá držia palce radšej a snívajú o liberálnej vláde SaS, PS a Hlas. Urobia všetko pre to, aby sa to stalo,“ začal Matovič s tým, že nemá nič proti liberálom ani progresívcom, vadí mu len, ak manipulujú s faktami. „Je to nebezpečné pre demokraciu a treba to pomenovať. Toto sa dialo v 30. rokoch minulého storočia – vtedy tí žurnalisti boli trošku iní. Ale aj Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce a mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou,“ povedal.

Odpoveď na otvorený list šéfredaktorov slovenských médií

Jeho výrok sa stal terčom kritiky aj z radov koaličných poslancov. Šéfredaktori spísali Matovičovi otvorený list, pod ktorý sa podpísali. „Po Mečiarových fackách a Ficových špinavých protislovenských prostitútkach Matovič mal možnosť zmeniť prístup moci k médiám. Ale on útoky na novinárov ďalej stupňuje,“ uviedli. Ani na tento list si bývalý premiér neodpustil komentár, ako inak, na sociálnej sieti. „Vážení šefredaktori slovenských médií, ja som iný a takým zostanem. Prepáčte. Budem vám radšej opakovane nastavovať zrkadlo, ako by som si mal zatvárať oči nad vašimi zásadnými zlyhaniami,“ napísal.

Prejav ako vo štvrtej cenovej

„Nie. Nie. Nie. Ľudia neutekajú od vás na sociálne siete, lebo sú hlúpi. Utekajú, lebo svojimi manipuláciami strácate ich dôveru. Vlastníctvo pera, klávesnice či média vám nedáva právo hrubo kriviť pravdu, z pravdy robiť lož a z lži zas pravdu,“ uviedol. Matovičov prejav kritizovali aj poslanci z koaličných radov ako Konštantín Čekovský či Juraj Šeliga.

Podľa politológa bol Matovičov prejav prejavom návštevníka štvrtej cenovej. „Problém je v tom, že v tomto prípade nejde o krčmového povaľača, ale o ministra financií s túžbou po moci. Každý takýto prejav je pre demokraciu nebezpečný a treba autorovi takéhoto prejavu dať jasne najavo, že s ním slušná časť Slovenska nesúhlasí. A potom už len dúfať, že slušná časť Slovenska je stále väčšia, ako tá na opačnej strane,“ zhodnotil Štefančík.

Tarabovi rozumie len Taraba

Jedným z poslancov, na ktorého hlase bude toto hlasovanie visieť, je Tomáš Taraba. Spolu so Štefanom a Filipom Kuffovcami by mohli rozhodnúť. Ako sa však rozhodnú, to vôbec nie je jasné, keďže Taraba v priebehu niekoľkých dní viackrát zmenil názor. V jednom zo statusov adresoval Sulíkovi ultimátum. „Ak Richard Sulík do 17 hodiny verejne nepovie, že nám dodá hlasy na predčasné voľby, hlasovania o tom, aby sa vrátil do vlády cez odvolanie Matoviča, sa nezúčastnim. Hlasovať "za" zotrvanie Matoviča nebudem ani ja a ani jeden z mojích kolegov zo strany Život, pretože nezaslúži si byť ministrom financií,“ napísal ešte vo štvrtok.

„Poslancovi Tarabovi rozumie na svete len jeden človek. Poslanec Taraba. Pochopiť sled jeho myšlienok je mimoriadne komplikované a ťažko sa interpretuje. Nech si však hovorí, čo chce, poslanec Taraba chce zostať poslancom, nechce sa mu ísť do predčasných volieb, lebo poslanecké výhody si rád užíva a nechce sa o ne svojim vlastným pričinením pripraviť,“ myslí si Štefančík.

O predčasných voľbách hovoria už aj liberáli

Sulík sa po odchode z koalície viackrát vyjadril, že predčasné voľby nie sú jeho cieľom. Po štvrtkovej schôdzi však zrejme názor zmenil. „Pozrieme sa kvôli poslancom z akých kandidátok Igor Matovič prežil ako minister. Ak odvolaný bude, oznámime našim bývalým koaličným partnerom, že sme pripravení rokovať. Neviem, ako tie rokovania dopadnú, neviem, či vôbec k ním dôjde, ale oznámime, že sme pripravení. Ak tieto rokovania nebudú úspešné alebo ak k nim vôbec nedôjde, tak áno aj pre nás je na mieste sa zamyslieť nad predčasnými voľbami,“ povedal šéf liberálov.

VIDEO Remišová kritizuje Sulíka: Richard, dva roky sme boli vo vláde, štyri roky v opozícii... Toto si prehnal!

Ďalší pokus o odvolanie Matoviča odmietol. „Stačilo, toto je pre nás ukončenie oznámenia zo šiesteho júla, kedy sme oznámili premiérovi písomne, že opúšťame koalíciu,“ povedal Sulík. Podľa Štefančíka Sulík určite chce predčasné voľby. „Len nevie, ako to urobiť tak, aby mu ľudia zasa nevyhadzovali na oči, že zasa rozbil vládu, v ktorej sedel. Ak totiž volič bude takto interpretovať správanie sa SaS, preferencie strany pôjdu prudko smerom nadol,“ myslí si politológ.

Predčasné voľby sú však podľa Štefančíka vhodným východiskom z aktuálnej situácie, ak sa ukáže, že vláda nedokáže prijímať podstatné zákony. „Prípadne, ak jej existencia bude závisieť od vôle ľudí, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke krajnej pravice. Byť odkázaní na tzv. nezaradených poslancov navyše vyvoláva otázniky, čo im vládla ponúkla za podporu. Predpokladám, že farba ich očí to nebude,“ uviedol.

Návrat SaS do vlády je absurdný

Hypotetický návrat SaS však nebude taký jednoduchý, ako si ho predstavuje Richard Sulík. Kým OĽaNO prakticky vidí nejakú možnosť ich návratu, hovorí o nej sám Matovič, Boris Kollár to označil za psychiatriu. Je fakt, že takáto stratégia pôsobí naozaj zmätočne a minimálne neúctivo voči novovymenovaným ministrom. „Ak by som mal konať podľa vlastného rozhodnutia, v živote by som takúto stranu s takýmto predsedom nevolal späť do koalície," dodal s tým, že SaS je podľa neho v politike škodná. V záujme viacerých ich však zavolal späť do koalície.

VIDEO Richard Sulík počas odvolávania: Igora Matoviča je mi úprimne ľúto, nejde mi o pomstu

Či sa SaS vráti, je podľa Kollára otázka pre konzílium psychiatrov. „Toto už je blázinec, to je psychiatria,“ skonštatoval. S jeho slovami súhlasí aj politológ Štefančík. „K návratu SaS do vlády sa vyjadril jasne a zreteľne predseda parlamentu. Ten povedal, že takáto úvaha je čistá psychiatria. Ja osobne si tento absurdný scenár ani neviem predstaviť. Nedokážem sa stotožniť s myšlienkou, že ministri Hirman či Káčer by zobrali svoje funkcie len na niekoľko týždňov alebo dokonca dní,“ dodal Štefančík.

Ďalšie zamotané politické predikcie

Matovič zverejnil krátko pred hlasovaním status na sociálnej sieti, v ktorom opäť zaútočil na Richarda Sulíka a obvinil ho z obchodovania s opozíciou. „Kolega Sulík vytiahol tromf. Váhajúcim poslancom práve ponúka podľa jeho slov „deal“. Keď podporia moje odvolanie, sľubuje, že SaS popraví za odmenu Romana Mikulca ruka v ruke s mafiou so SmeroHlasu. On stratil už všetku súdnosť. Rišo, pomstychtivosť je veľmi zlý radca. Brzdi," napísal.

Sulík však uviedol, že poslanci SaS nebudú iniciovať odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca z funkcie. Nebudú ani dávať podpisy pod prípadný návrh na jeho odvolanie. Ako vieme, hlasovanie sa nakoniec zrušilo. Matovič o schválnom naťahovaní času nehovoril nič, myslí si však, že odložením hlasovania vznikol priestor na korupciu poslancov. Faktom je, že pokiaľ by svoj prejav skrátil o niekoľko minút, výsledok mohol vedieť už vo štvrtok ráno.

Odvolajú Matoviča? Je to vo hviezdach

Momentálne nikto nevie odhadnúť, ako odvolávanie reálne dopadne. Z nezaradených poslancov podporia odvolávanie poslanci Hlasu a zrejme aj poslanci ĽSNS a hnutia Republika. Spolu s Tomášom Valášekom a Miroslavom Kollárom by tak malo byť spolu istých 73 hlasov. Uvidí sa aj podľa ospravedlnených poslancov. Na odvolanie ministra je však potrebných 76 hlasov poslancov a to bez ohľadu na to, koľko ich je prítomných.

Z kotlebovcov je jediným otáznym hlas Slavěny Vorobelovej, ktorá svoj postoj dopredu nepovie. Otázni je aj postoj Kataríny Hatrákovej, Ján Mičovský a Marián Čepček plánujú svojho bývalého šéfa podporiť. Skloňovali sa aj mená Martina Borguľu a Patrika Linharta. Kým Linhartov postoj je otázny, Borguľa pre Denník N uviedol, že za odvolanie Matoviča nezahlasuje. Je teda otázne, či sa Matoviča odvolať podarí a čo bude ďalej.