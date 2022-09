Matovičov výstup rozhneval už aj jeho vlastných! Kritika od poslanca OĽaNO: Je to cez čiaru

Rozprava k odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča zabrala v parlamente dva dni. Hoci sa už v stredu popoludní počítalo s tým, že hlasovať o jeho odvolaní by sa mohlo vo štvrtok v štandardnom čase – teda o 11. hodine, nestalo sa tak. Matovič ako odvolávaný minister si totiž môže v rozprave vziať slovo takpovediac kedykoľvek a na neobmedzene dlhú dobu. Túto svoju možnosť využil aj vo štvrtok a za rečníckym pultom strávil nepretržite viac ako dve hodiny. Počas nich sa stihol dotknúť viacerých tém vrátane práce novinárov, ktorú ostro skritizoval. Podľa jeho slov píšu v prospech liberálov. Ich prácu dokonca prirovnal k práci novinárov, ktorí písali pre nacistického vodcu Adolfa Hitlera.

Video: Igor Matovič rečnil v parlamente pri jeho odvolávaní dve a pol hodiny: Sulíka prirovnal k Putinovi

„Hodnotovo médiá držia radšej palce - a snívajú - o liberálnej vláde SaS, PS a Hlas-SD. Urobia všetko pre to, aby sa to stalo. Teraz nie, že by som nemal liberálov rád, ale nemám rád, keď je zaujatý liberál. Keď je zaujatý progresívec, ktorý zneužíva svoje postavenie v médiách na to, aby zamlčiaval pravdu a manipuloval s faktami,“ uviedol Matovič. Podľa jeho slov je to nebezpečné pre demokraciu a je potrebné to pomenovať. „Toto sa dialo v 30. rokoch minulého storočia. Vtedy tí žurnalisti boli trošku iní. Ale aj Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce a mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou. A na konci dosiahli svoje. Šírili lži a stokrát opakovaná lož sa na konci stala pravdou,“ dodal.

Proti takémuto prirovnávaniu súčasných novinárov s tými, ktorí išli po ruke nacistickému vodcovi, sa však dôrazne ohradil šéf výboru pre kultúru a média Kristián Čekovský. Ten je paradoxne sám poslancom Matovičovho hnutia OĽaNO. „Vnímam, že niektorí komentátori naozaj prekračujú hranicu konštruktívnej kritiky vlády, no odpoveďou nemôže byť ich prirovnávanie k hitlerovským novinárom,“ uviedol. Takéto vyjadrenia podľa jeho slov prekrývajú všetko dobré, čo v oblasti médií urobili, „ale najmä podkopávajú dôveru ľudí v tradičnú žurnalistiku a ešte viac rozdeľujú spoločnosť.“ Matovičovi odkázal, že „je to cez čiaru.“

Poslanci by mali o odvolaní Igora Matoviča hlasovať až budúci utorok. Vo štvrtok sa totiž dopoludňajšie hlasovanie nestihlo aj kvôli dlhému vystúpeniu samotného financmajstra. Popoludní sa zasa nehlasovalo pre vážne zdravotné problémy poslanca za OĽaNO Jána Kerekrétiho.