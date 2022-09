S Kaľavským, ktorý donášal na kolegov, sa mal stretnúť premiér: Heger to nepoprel! Schôdzka v Tipose

Ján Kaľavský je obvinený z niekoľkých trestných činov a donášať mal aj na svojich kolegov. V súčasnosti požiadal o útočisko v Bosne a Hercegovine, kde sa skrýva pred zadržaním OČTK. Kaľavského výpoveďou o policajtoch okolo vyšetrovateľa Jána Čurillu si často na tlačových konferenciach pomáha aj opozičný poslanec Robert Fico. Najnovšie s ním spravil rozhovor týždenník Plus7dní.

Kaľavský, okrem iného, v rozhovore povedal, že sa v minulosti stretol s premiérom Eduardom Hegerom v priestoroch Tiposu, aj so s bývalým šéfom Tiposu Marekom Kaňkom. Podľa Kaľavského slov ho mal o stretnutie požiadať práve Heger. Ten síce schôdzku nepoprel, no podľa jeho slov o ňu požiadal práve obvinený.

Ján Kaľavský po tom, čo ho sudca nevzal do väzby

archívne video

"Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť pána Kaľavského. Premiéra Eduarda Hegera informoval o svojich pohľadoch na priebeh vyšetrovania. Každý príslušník NAKA veľmi dobre pozná svoje zákonné povinnosti a postupy v prípade, ak je svedkom páchania trestnej činnosti. Premiér preto verí, že ešte pred spoločným stretnutím o svojich podozreniach patrične informoval OČTK," povedala premiérova hovorkyňa pre portál pluska.sk. Kaľavský však stále trvá na tom, že stretnutie inicioval premiér, dokonca si mal robiť poznámky.

"Nebláznite! Ja že by som mohol žiadať slovenského premiéra o schôdzku?! Mňa oslovil pán Kaňka s tým, že chce so mnou hovoriť premiér. Takto to bolo a existujú o tom aj záznamy. V tom čase som už pôsobil ako policajný agent, takže Hegerovu žiadosť o schôdzku som nahlásil. Informovaný bol aj dozorový prokurátor. Ešte si spomínam, ako mi v deň schôdzky pán Kaňka volal, aby som sa ponáhľal, lebo premiér už u neho sedí. Ani som nestihol dojesť obed. A áno, hovoril som pánovi premiérovi, čo sa deje pri vyšetrovaní niektorých káuz. Aj si poznámky pri tom robil na papier veľkosti A4. Ale dôvod stretnutia bol iný. Tým dôvodom bol pán Kaňka. On mal problém. Viac k tomu zatiaľ nechcem hovoriť," mal povedať Kaľavský pre plus7dni, ktorý sa s hľadaným policajným agentom spojil telefonicky.