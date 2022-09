Hubárska sezóna je v plnom prúde: Slováci sa chvália plnými košíkmi! Rodina od Zvolena nazbierala stovky dubákov

4 hodiny v lese, vyše 700 krásnych dubákov a šťastná rodina, ktorá počas uplynulého víkendu nazbierala desiatky kilogramov húb. Aj tak by sa dal opísať šťastný úlovok rodiny Labajovcov, ktorí zvedaví, či sa im podarí nazbierať nejaké huby, vyšli cez víkend do lesov blízko Zvolena. To, koľko dubákov húb nakoniec nájdu, nečakali ani v najlepšom sne. „Včera sa nám podaril rekordný úlovok. Našli sme 737 dubákov,“ hovorí hubár Radoslav Labaj. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Cez víkend tak skúsili šťastie celkovo 4-krát, pričom spolu ich nazbierali vyše 1400 kusov. Z lesa ich museli odniesť doslova vo fúrikoch. Sami priznali, že mrazničky sú už plné a netušia, kam už obrovský úlovok budú dávať. "Niečo zrejme porozdávame aj po rodine a známych," povedal vášnivý hubár.

Rodina Labajovcov však nie je jediná, kto sa chváli obrovským úlovkom. Na známej stránke na sociálnej sieti Hríby&Huby Slovensko pridajú ľudia každý deň desiatky až stovky fotografií a videí z lesov. Sezóna je priaznivá, čo dokazujú aj množstvá hríbov v košíkoch Slovákov. Veľké úlovky hlásia ľudia z okolia Banskej Štiavnice, okresu Prievidza, pri Jaslovských Bohuniciach, ale aj na Orave. Hubári už hlasia početné úlovky aj na krajnom západe v okolí Malaciek.

Podľa odborníkov je však tohtoročná sezóna skôr podpriemerná. Podľa tajomníka Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV Jána Červenku sa hubárska sezóna po posledných výdatnejších zrážkach rozbieha len veľmi pomaly. "Dá sa hodnotiť ako podpriemerná, keďže mnohé druhy vôbec nerastú a aj tie, ktoré vyrástli, nachádzame v menšom počte. Najpriaznivejšia situácia je zatiaľ na severe Slovenska, v okolí Prievidze, na Orave a pod Tatrami, kde rastú hlavne hríby smrekové a zrnitohlúbikové, muchotrávky červenkasté, kuriatka, krásnopórovce a jelenkovce," ozrejmil pre Topky.sk.

Ako dodal, na juhu a východe sú zatiaľ hojnejšie huby rastúce na dreve, ako napríklad sírovce, hlivy či pečeňovce. Hubám sa darí aj na lúkach, konkrétne tam rastú rôzne druhy pečiarok, pri ktorých sa treba vyvarovať zámeny s jedovatými druhmi z okruhu pečiarky páchnucej. "Tá po rozkrojení v spodnej časti hlúbika rýchlo zožltne. Pečiarky si hubári zamieňajú aj za smrteľne jedovatú muchotrávku zelenú, ktorá má biele lupene, prsteň v hornej časti hlúbika a vyrastá z takzvanej pošvy kalichovitého tvaru. Na odlíšenie jedlých húb od jedovatých neexistuje univerzálne pravidlo. Treba si ich dôkladne naštudovať a zbierať zásadne len tie, ktoré bezpečne poznáme," upozornil na záver odborník.