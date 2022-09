MIMORIADNE Unikli prvé mená! SaSkárskych ministrov majú nahradiť bývalý sudca aj známy veľvyslanec v USA

BRATISLAVA - Menšinová vláda sa po odchode ministrov za SaS stáva definitívnou realitou politického života na Slovensku. V tomto volebnom období však budú musieť do ministerských pozícii zasadnúť ešte štyria noví ministri. Tí musia zaplniť miesta po bývalých SaSkároch a ich mená sa už začínajú vo verejnom priestore šepkať. V úzkom výbere majú byť odborníci z praxe, bývalý sudca či známy veľvyslanec USA.

O nových menách hovorí portál Denník N. Už minulý týždeň sa v rámci náhrady za ministrov SaS hovorilo o tom, že novými ľuďmi v ministerských pozíciách majú byť apolitickí predstavitelia priamo z praxe, čo čiastočne potvrdil aj Boris Kollár (Sme rodina) s tým, že premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) takáto alternatíva vyhovuje.

Rastislav Káčer - ministerstvo zahraničných vecí

Pozíciu ministra zahraničných vecí môže podľa kuloárov zastávať Rastislav Káčer. Toho verejnosť môže poznať ako skúseného diplomata a veľvyslanca v Maďarsku či USA. Dokonca mal byť nominantom na tento post už po voľbách v roku 2020. Vtedy sa ešte netušilo, či rezort diplomacie pripadne OĽaNO alebo SaS. Káčer na ministerstve pracuje bezmála už od roku 1992 a pôsobil aj v slovenskej misii pri NATO v Bruseli.

Káčer sa však nechce nateraz vyjadrovať k tomu, či dostal ponuku byť novým ministrom. Káčer má, podobne ako jeho predchodca Korčok, skôr prozápadné smerovanie a preslávil sa aj kritikou Viktora Orbána či Vladimira Putina.

Ľudovít Bradáč - ministerstvo spravodlivosti

Ďalším v rade, o kom sa vo veľkom hovorí, je Ľudovít Bradáč, ktorý pôsobil ako dlhoročný sudca. Ten sa však už tomuto povolaniu nevenuje a až doteraz mal blízko k aktivitám na vidieku. Do verejného života ho vrátila vláda Eduarda Hegera, ktorá ho v roku 2021 dosadila ako člena súdnej rady. Je tiež čestným predsedom Združenia sudcov Slovenska. Bradáč sa tiež snažil o reformy na sudcovskom krídle, no jeho snaha narazila na tvrdý odpor Štefana Harabina v roku 2006, keď sa Harabin stal ministrom spravodlivosti. Bradáč vraj ale nemá byť jediným kandidátom na post ministra spravodlivosti.

Daniel Bútora - ministerstvo školstva

Po Branislavovi Gröhlingovi (SaS) by do kresla ministra školstva mohol zasadnúť Daniel Bútora. Ten je pedagógom a expertom na manažérske a líderské zručnosti. Študoval na Karlovej univerzite v Prahe a aj na Komenského Univerzite v Bratislave. Príznačné sú pre neho aj deväťdesiate roky, kedy až do roku 2004 pôsobil ako manažér, zástupca riaditeľa a nakoniec aj ako samotný riaditeľ slovenského servisu rádia Slobodná Európa. Pôsobí aj v sektore správnych rád viacerých súkromných školských zariadení.

Bútora nemusí byť jediný, medzi kým sa vláda bude rozhodovať. Podľa Aktuality.sk ponuku na ministrovanie na školstve dostal aj konzervatívny poslanec Richard Vašečka z OĽaNO. Ten priznal, že ponuku dostal, no nemá "po funkcii ministra, no nevyhýba sa zodpovednosti".

Minister hospodárstva - Karel Hirman

Kandidátom na post ministra hospodárstva má byť energetický expert a analytik Karel Hirman, ktorého meno sa v poslednej dobe skloňuje najviac v súvislosti so Sulíkovým náhradníkom. Ani ten ale nechcel nič potvrdiť. "Zostáva mi klasické: nemôžem komentovať – ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Snáď aj ja budem múdrejší po návrate domov v nasledujúcich hodinách a dňoch," povedal denníku Hirman.

Ani premiér a ani ostatní členovia vlády však nateraz nechcú špecifikovať nové mená ako oficiálnych náhradníkov za odchádzajúcich ministrov SaS. Premiér Heger povedal, že sa o nových menách chce najskôr poradiť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a až tak sa o nich dozvie verejnosť. Vymenovanie budúcich ministrov sa očakáva na začiatok budúceho týždňa.