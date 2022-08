Energetická KRÍZA: Po prudkom raste prišla zmena, európske ceny klesajú! TOTO je dôvod, aktivisti vyzývajú vládu

BERLÍN - Európske ceny energií dnes výrazne klesajú na základe náznakov, že Európska únia zvyšuje úsilie ako zmierniť energetickú krízu, ktorá by s blížiacou sa zimou mohla uvrhnúť región do recesie. Veľkoobchodná cena elektriny pre nemecký trh s dodaním v budúcom roku, ktorá je pre Európu kľúčová, klesla dopoludnia až o 26 percent a holandský plyn o 11 percent, uviedla agentúra Bloomberg.

V pondelok pritom cena nemeckej elektriny prvýkrát presiahla 1000 eur za megawatthodinu (MWh). Ceny sú v posledných dňoch mimoriadne nestabilné, pretože objem obchodov je nízky a na trhu panuje veľká neistota.

Archívne VIDEO Sulík informoval, že Slovensko má od dnes prepojenie plynovodov so všetkými susednými štatmi

Gazprom plánuje uzavrieť plynovod

Ruský Gazprom plánuje od 31. augusta na tri dni uzavrieť plynovod Nord Stream do Nemecka kvôli údržbe. Cena elektriny pre nemecký trh v pondelok stúpla až na rekordných 1050 eur za MWh. Dnes dopoludnia klesala až o 26 percent, neskôr ale časť strát vymazala a hodinu pred poludním sa obchodovala za 610 eur za MWh, uviedol Bloomberg.

Pokles zmiernila aj cena plynu. Cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním v septembri vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku napoludnie vykazovala pokles o 7,6 percenta na zhruba 252 eur za MWh. Minulý týždeň cena stúpla na nový rekord. EÚ sa chystá krátkodobo zasiahnuť, aby zmiernila prudko rastúce náklady na elektrinu, ktoré podporujú infláciu a zvyšujú riziko recesie. Plynové zásobníky v regióne sa tiež rýchlo plnia, čo prináša určitú úľavu a zvyšuje šance, že Európa bude mať na zimu dostatok plynu.

Mimoriadne stretnutie ministrov

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok uviedla, že EÚ sa usiluje o vytvorenie nástroja, ktorý by prerušil väzbu medzi cenami plynu a elektriny. Dodala, že únia musí urýchlene prijať kroky, ktoré vyriešia prudko rastúce ceny. Podľa českého ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu musí únia oddeliť ceny plynu od ceny elektriny. Síkela ako zástupca krajiny predsedajúcej Rade EÚ zvolal na 9. septembra mimoriadne stretnutie ministrov zodpovedných za energetiku. Prerokovať sa má návrh na stanovenie maximálnej ceny plynu.

Archívne VIDEO Slovensko má podľa Sulíka dostatok plynu

Denník El País dnes napísal, že Španielsko sa chystá na schôdzke ministrov energetiky EÚ 9. septembra navrhnúť, aby bol jej systém zastropovania cien elektriny rozšírený na celú úniu. Systém platí v Španielsku a susednom Portugalsku od polovice júla a podľa prvých výsledkov viedol k spomaleniu rastu cien pre koncových spotrebiteľov. Španielska ministerka Teresa Riberová chce tiež navrhnúť obmedzenie cien emisných kvót.

Aktivisti vyzvali vládu na ušetrenie 15 % plynu do budúcej jari

Vláda by mala vyhlásiť celoslovenskú výzvu spoločnostiam, verejným inštitúciám, samosprávam a domácnostiam na úsporu 15 % plynu do jari 2023 a vypracovať plány prípravy na zimu a nahrádzania fosílnych palív celkovo. Výzvu vláde v utorok adresovali viac ako tri desiatky aktivistov zastupujúcich najmä environmentálne organizácie. Štát by podľa nich mal prijať aj ďalšie opatrenia na podporu úspory energií.

Na pôde EÚ dohodnuté výnimky na spotrebu plynu pre Slovensko, ktoré v podstate umožňujú zachovať v najbližšom období bežnú spotrebu plynu, môžu podľa signatárov výzvy dať Slovensku časový priestor, no zo strednodobého a dlhodobého hľadiska nás len udržia v závislosti od fosílnych palív zo zahraničia. "Krajiny ako napríklad Španielsko si tiež vyrokovali výnimku, ale zavádzajú množstvo opatrení tak, aby neplytvali pri kúrení, chladení, osvetlení," upozornili aktivisti.

Motivačné schémy

Štát by podľa nich mohol napríklad zaviesť motivačné schémy, podľa ktorých by boli odmenení tí odberatelia elektriny, tepla, plynu v domácnostiach, ktorí by mali najnižšiu spotrebu. K postupnému znižovaniu energetickej spotreby a závislosti od fosílnych palív by tiež pomohlo zníženie dane na izolačné materiály, tepelné čerpadlá, solárne systémy, veterné a geotermálne systémy či zvýhodnenie elektriny na vykurovanie tepelným čerpadlom v energeticky efektívnych budovách.

Súčasný stav je podľa signatárov výzvy veľmi rizikový, keďže rastúce ceny zemného plynu zvýšili ceny elektrickej energie a ďalších palív niekoľkonásobne. "Ratingová agentúra Moody's varovala Slovensko pred zhoršením známky. Rating ponechala na úrovni A2, výhľad však zmenila zo stabilného na negatívny. Dôvodom je najmä slovenská závislosť od dodávok plynu z Ruska," pripomenuli aktivisti. Výhľad slovenskej ekonomiky zmenila na negatívny aj agentúra Fitch.

Jedným zo zdrojov financovania energetických úspor je podľa organizácií Envirofond, no možnosti financovania takýchto projektov sú zákonom limitované. "V roku 2021 povolilo ministerstvo financií využiť len 25 % prostriedkov z Envirofondu. Zvyšných 253 miliónov eur zostalo nevyužitých na účtoch Envirofondu. Mohli by výrazne pomôcť s obnovou verejných budov," uviedli signatári výzvy. V prvom rade je podľa nich potrebné znížiť energetickú potrebu obnovou budov a zároveň zohľadniť špecifiká sociálne zraniteľných domácností, administratívnu náročnosť jednotlivých fondov a architektúru objektov.