Dažde pomohli, sezóna začína: Do lesoch chodia desiatky milovníkov húb! Lekár upozorňuje na nástrahy

BRATISLAVA - Konečne je tu. Teploty sú príjemné, zem bola posledné dni zavlažená, a to značí jediné - sezóna húb v lesoch na Slovensku začala. Tie rozvoniavajú lesmi, do prírody vyhnali aj tých, ktorí sa pohybu väčšinou stránia, len aby si "uchmatli" ten najlepší. Lekári však v tomto smere dvíhajú varovný prst. So sezónou húb idú ruka v ruke aj rôzne nástrahy.

Po dlhom období sucha a intenzívnych horúčav konečne koncom minulého týždňa prišla zmena v podobe ochladenia a očakávaných prehánok. Tie však na mnohých miestach boli mimoriadne intenzívne, čo spôsobilo vybreženie niektorých vodných tokov či zatopenie ciest. Nasledujúce dni však boli príjemné, teplé a slnečné a tak sa len rast húb v lesoch len umocnil. Do prírody tak vyšli všetci milovníci húb.

Galéria fotiek (4) Zdroj: nahuby.sk S nárastom počtu húb v lese však priamo úmerne narastá aj počet rôznych intoxikácii či otráv hubami. Podľa primára interného oddelenia považskobystrickej nemocnice každý rok riešia niekoľko otráv hubami. Poukázal na to, že liečba a diagnostika ťažkých intoxikácii je finančne náročná, pričom ani rýchly zásah zdravotníkov nemusí vždy pomôcť. „Buďte prosím opatrní. Keď ste v lese na hubách, zbierajte len to, čo poznáte a v takom množstve, ktoré sami spotrebujete. Myslite na to, že huby nepatria len nám, ale aj zvieratám,“ požiadal milovníkov húb. Zber hríbov nazval slovenským folklórom a keďže rastú prakticky všade, je ich zber pomerne jednoduchý. Poukázal na to, že podľa niektorých zdrojov sa zberu húb venuje až 80 percent Slovákov.

„Nebezpečenstvo húb tkvie v tvrdohlavosti človeka. Všetci veľmi dobre vieme, že mnohé huby sú jedovaté, no aj napriek tomu sa každoročne objaví niekoľko “expertov”, ktorých tvrdohlavosť a pocit neomylnosti takmer pripraví o život. Otrava hubami patrí medzi najnebezpečnejšie akútne otravy. S rôznou formou jej závažnosti, od ľahkých intoxikácii nejedovatými hubami, ktoré boli nedostatočne upravené, staré, zle skladované, prípadne skonzumované v nadmernom množstve, až po závažné, život ohrozujúce, sa lekári stretávajú pravidelne,“ upozornil lekár, pričom uviedol, že otravy hubami patria k jeseni ako kraslica k Veľkej noci či strom k Vianociam a mykóza k plavárňam.

„Keďže je človek tvor sociálny a málokedy až tak lakomý, aby sa nepodelil, intoxikácie hubami väčšinou vedú k skupinovým, rodinným pobytom v zdravotníckych zariadeniach. Výnimkou nie sú viacgeneračné liečebno-pobytové stretnutia,“ uzavrel s tým, že každý rok ošetria niekoľko závažných otráv muchotrávkou zelenou a požiadal ľudí, aby sa vždy pred konzumáciou poradili s odborníkmi, či je daná huba naozaj jedlá.