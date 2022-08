Republika loví do svojich radov nové tváre: Najnovší prírastok je bývalý policajt z kauzy Gorila!

archívne video

O najnovšom prírastku v radoch Republiky informoval jej predseda Milan Uhrík na sociálnej sieti. Ide o bývalého policajta a niekdajšieho predstaviteľa bezpečnostných zložiek Jána Rejdu. Ten okrem iného šéfoval aj kukláčom v Útvare osobitného určenia.

Návštevy bytu na Vazovovej neboli len tak, odmenou mali byť tučné úplatky

Problémom však je, že Rejda mal podľa spisu údajne odovzdávať finančnej skupine Penta informácie a brať za to úplatky vo výškach desaťtisícov slovenských korún. V spise sa totiž píše o tom, že Rejda byt na Vazovovej nie len navštevoval, ale aj od Penty inkasoval "50 až 100-tisíc slovenských korún na štvrťroka". Na Rejdovu minulosť upozornil aj portál Aktuality.sk.

Rejda neskôr skutočne potvrdil, že byt na Vazovovej navštevoval. Podľa vlastných slov však iba "vykonával operatívnu činnosť". "To by som v živote neurobil – za peniaze ututlať trestnú činnosť, to nikdy," píše sa v tvrdeniach Rejdu v knihe Toma Nicholsona.

Rejda sa už k "účinkovaniu" v Gorila raz vyjadril. "Vykonával som v byte operatívno-spravodajskú činnosť, ktorá bola v popise mojich vtedajších pracovných činností. Každé stretnutie bolo dopredu nahlásené môjmu nadriadenému. Z každého stretnutia bol vyhotovený záznam, ktorý bol zaprotokolovaný v poznatkovom fonde a informácie boli ďalej použité vo vyšetrovaniach vedených na Úrade boja proti korupcii. Moja činnosť bola preverená útvarom kontroly Prezídia PZ, Úradom inšpekčnej služby MV a vtedajším Úradom boja proti organizovanej kriminalite. Moje pričlenenie ku kauze Gorila bolo motivované vtedajším vyšetrovaním vedenia SIS kvôli vydieraniu podnikateľov v rámci udeľovania bezpečnostných previerok a kriminalizovaním mojej osoby tým zastaviť vyšetrovanie," tvrdil Rejda.

Uhrík si svojho nového člena bráni zubami - nechtami

Napriek tomu, že bol bývalý policajt Rejda pomerne dôležitou súčasťou spisu a celej kauzy Gorila, Uhrík si ho v statuse na sociálnej sieti bráni a tvrdí, že sa voči nemu len viedla štvavá kampaň. "Je snáď ešte podstatnejšie, že pán Rejda bol taktiež elitným vyšetrovateľom na Úrade boja proti korupcii a prvým vysokopostaveným policajtom, ktorý verejne potvrdil pravosť kauzy Gorila a jej prepojenie na politické špičky. A to bol pre niekoho "problém"," tvrdí Uhrík.

"Prakticky hneď na to sa proti nemu spustila diskreditačná kampaň, sledovanie, vyhrážky rodine... Vo vyšetrovaní Gorily bol následne na politickú objednávku vymenený. Výsledok? Síce sa ani po 10 rokoch žiadne z vtedajších medializovaných obvinení voči nemu nepotvrdilo, ale účel sa naplnil - bol odvolaný, vyšetrovanie Gorily stále nie je ukončené a korupčníci z najvyšších poschodí dodnes behajú po slobode a škeria sa ľuďom do očí," dodáva Uhrík.

Politické ambície už raz mal

Ani Rejdove politické angažovanie sa v Republike dokonca nie je jeho prvá skúsenosť v tejto brandži. Už v roku 2012 sa objavil na kandidátke kontroverznej strany Právo a spravodlivosť. Na kandidátke sa objavil spolu s takými ľuďmi ako napríklad dnes známy hoaxer Marek Šoun. Rejda bol na 17. mieste kandidátky.

Za posledné týždne nie je expolicajt Rejda jediným prírastkom v strane a dá sa povedať, že Republika si na nových tvárach v poslednom období skôr zakladá. V jej radoch sú už generál Jozef Viktorín, ale aj vojenskí tajní Peter Pukan a Roman Hubert.

Koniec Rejdu v radoch polície prišiel za Spišiaka

Rejda sa po početných výsluchoch k tejto kauze a vyšetrovaniu viac k polícii nevrátil a o jeho "nútený odchod" prišiel za účinkovania bývalého policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka, ktorý pôsobil ešte za vlády Ivety Radičovej. Podľa Spišiaka vraj Rejda nedokázal vysvetliť viaceré pochybnosti na jeho účasti v tomto spise. "Asi je jasné, na ktorej strane barikády bol," popísal Rejdovu úlohu v spise bývalý vysoký policajný funkcionár, ktorý nechcel uviesť svoje meno.

Rejda sa v spise Gorila objavuje hlavne v pasáži, kedy bol byt sledovaný a odpočúvaný v období februára roku 2006. Spis Gorila pojednáva o stretnutiach vysokých politických predstaviteľov so šéfom spoločnosti Penta Jaroslavom Haščákom v byte na Vazovovej ulici v Braitlsave počas rokov 2005 až 2006. V spise je Rejda okrem iného označovaný aj ako iniciátor stretnutia so Zoltánom Vargom (bývalý policajt, Haščákov známy a majiteľ zmieňovaného bytu, pozn. red.).