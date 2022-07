Vážna situácia v nemocniciach: Chýba personál, počet sestier je alarmujúci! Hrozí odchod lekárov či rušenie oddelení

BRATISLAVA - Situácia v zdravotníctve je zlá už dlhodobo. Platy sú nízke, personálu je nedostatok. Na ministerstve financií sa zaoberajú požiadavkami, ktoré im predložilo Lekárske odborové združenie. Rokovanie prebiehajú, deadline sa blíži a výpoveďami hrozí tritisíc lekárov. Už teraz je obrovský nedostatok lekárov a sestier. Ak by k výpovediam došlo, zdravotníctvo by bolo paralyzované. Aká je aktuálna situácia v nemocniciach?

Lekári naďalej trvajú na svojich požiadavkách, sú za ne odhodlaní podať výpovede. V súvislosti s rokovaniami o mzdách zdravotníkov na to upozornil šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Rokovania majú pokračovať 9. augusta. Pre LOZ je to hraničný termín, po ktorom je ochotných dať výpoveď zhruba tritisíc lekárov. V nemocniciach po celom Slovensku aktuálne chýbajú stovky sestier.

Situácia v zdravotníctve je vážna

"Situácia v našom zdravotníctve je taká vážna, že lekári sú odhodlaní za tieto požiadavky podať výpovede. Inú možnosť nám, žiaľ, politici nedávajú. Na tomto našom postoji sa nič nezmenilo, keďže stále nevidíme reálne kroky vlády pre zlepšenie nášho zdravotníctva," skonštatoval.

Visolajský zdôraznil, že problém nedostatku zdravotníkov je už citeľný aj pre občanov. "Želali by sme si, aby vláda konala čím skôr, a aby sme v riešeniach nestrácali čas zbytočnými prestojmi. Práve preto, aby sme donútili vládu konať, nemocniční lekári vyhlásili štrajkovú pohotovosť a výpoveďami tlačia na vládu, aby konečne zdravotníctvo riešila," priblížil.

Chýbajú stovky lekárov a sestier

Visolajský na sociálnej sieti porovnal nedostatok personálu v Británii a u nás. Aj britské zdravotníctvo čelí personálnej kríze, chýba 12-tisíc lekárov a vyše 50-tisíc zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. "V roku 2021 slovenské nemocnice oficiálne nahlásili ministerstvu zdravotníctva, že im do minimálnych počtov chýba 1300 lekárov a 2353 sestier a pôrodných asistentiek," uviedol.

Ak teda má Veľká Británia 67,2 milióna obyvateľov a Slovensko 5,459 milióna, tak na milión obyvateľov nemocniciam v Británii chýba 178 lekárov a 744 sestier, čo tamojší parlament označil za "bezprecedentnú personálnu krízu", ktorú rieši. "Slovensku chýba 238 lekárov a 431 sestier. Slovenský minister zdravotníctva: "stav nie je až tak kritický, ako je medializovaný". Na milión obyvateľov tak Slovensku chýba v nemocniciach o 60 lekárov viac ako chýba Veľkej Británii, ktorá to nazýva bezprecedentnou personálnou krízou," uviedol Visolajský. Aká je teda situácia v jednotlivých nemocniciach?

Ak bude personál chýbať aj naďalej, hrozí výrazné obmedzenie či uzatvorenie jednotiek

Situáciu s nedostatkom lekárov a sestier pociťujú viaceré nemocnice na Slovensku a Fakultná nemocnica v Trenčíne nie je výnimkou. "Aj naša nemocnica dlhodobo pociťuje nedostatok zdravotníckeho personálu vo všetkých kategóriách, teda aj lekárov a sestier," uviedla pre Topky asistentka riaditeľa FN Martina Holecová s tým, že najvýraznejší nedostatok pociťujú v kategórii sestier.

Aktuálne však v nemocnici podnikajú všetky kroky, aby zdravotná starostlivosť v ich spáde bola poskytovaná v potrebnom rozsahu a aby neboli nútení pristúpiť k výraznému obmedzeniu, resp. uzatvoreniu niektorých ošetrovacích jednotiek. "V prípade pokračujúceho prehlbovania nedostatku zdravotníckeho personálu je však možné predpokladať, že bude značne ohrozená prevádzka všetkých oddelení, čo môže spôsobiť redukciu lôžok, prípadne operačných zákrokov, resp. uzatvorenie niektorých ošetrovacích jednotiek," skonštatovala.

Pri nedostatku alebo výpadku sestier to riešia výpomocou medzi oddeleniami, no pri nedostatku lekárov to môže byť problém vzhľadom na ich odbornosť. Nemocnica aktuálne funguje v mierne obmedzenom "letnom" režime čerpania dovoleniek personálu. "Naša nemocnica, rovnako ako ostatné na Slovensku, eviduje nedostatok zdravotníckeho personálu dlhodobo," povedala Holecová. O tom, či sú pripravení podať výpoveď v prípade nedohody aj zamestnanci trenčianskej nemocnice, informáciu nemajú. "Veríme, že v dohľadom čase budú nájdené a predstavené také riešenia, ktoré pomôžu zastabilizovať zdravotnícky personál," dodala.

Počet sestier v Banskej Bystrici alarmujúco klesá, niet ich odkiaľ doplniť

O niečo horšia situácia je vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. "Potrebuje súrne doplniť počet sestier na Oddelení centrálnych operačných sál a Neonatologickej klinike SZU. Ich počty nie sú ideálne ani na iných oddeleniach. Hoci sa nemocnici zatiaľ darí zabezpečiť prevádzku všetkých oddelení, k ideálnemu stavu jej chýba približne 60 sestier a 10 pôrodných asistentiek," informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že najakútnejšia situácia je na Oddelení centrálnych operačných sál, kde potrebujú prijať 20 operačných sestier.

"Ak sa im to nepodarí, môže za pár mesiacov dôjsť k situácii, že nebudú schopní zabezpečiť plnú dennú prevádzku všetkých 16 operačných sál," uviedla. "Práca operačnej sestry je nesmierne dôležitá a zodpovedná. Bez sestry inštrumentárky nemôže lekár operovať," ozrejmila. Klesajúci počet sestier je jav dlhodobý a vo FNsP F. D. Roosevelta súvisí najmä s ich vekovou štruktúrou. Najviac sestier v nemocnici je vo veku nad 50 rokov, silné ročníky postupne odchádzajú do dôchodku a nie je možné ich v dostatočnej miere doplniť, pretože sestier – absolventiek vysokoškolského štúdia, je omnoho menej ako je reálna potreba pracovného trhu v SR.

Museli sme pristúpiť k rôznym formám náboru

Ešte nižší počet absolventiek končí štúdium pôrodnej asistencie a je rovnako neľahké nahrádzať odchádzajúce kolegyne novou generáciou. V roku 2011 u nás pracovalo 62 pôrodných asistentiek dnes ich je na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU 44. "Ako nemocnica pristupujeme k takým formám náboru, o akých sme kedysi neboli nútení uvažovať. Bez toho by sme počet personálu neudržali ani na takej úrovni, akú máme. Zvýšili sme aktivitu a snažím sa zviditeľniť nemocnicu ako zamestnávateľa prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov a inzercie v celoplošných periodikách," vysvetľuje Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

"Nakrúcame náborové videá a sponzorujeme príspevky na sociálnych sieťach. Snažíme sa záujemkyne motivovať aj finančne. V odbornostiach, kde je nedostatok kritický a sú pre sestry z dôvodu svojej náročnosti menej atraktívne, ponúkame náborový príspevok až do 5000 eur," uviedla riaditeľka. Nemocnica ponúka pre zamestnancov aj množstvo ďalších benefitov ako týždeň dovolenky navyše, vlastnú materskú škôlku či regeneračné aktivity hradené zamestnávateľom.

Aj v Trnave sestry chýbajú, no oddelenia zatiaľ fungujú

Situácia v trnavskej nemocnici je síce stabilizovaná, no zdravotné sestry im chýbajú takisto dlhodobo. "Približne 30 až 40 zdravotných sestier," uviedol pre Topky hovorca Fakultnej nemocnice v Trnave Matej Martovič. "Zaznamenávame trend dlhodobejšieho nedostatku napr. zdravotných sestier. Snažíme sa však túto situáciu riešiť rôznymi benefitmi pri nástupe do práce. Treba však uviesť, že aj napriek nedostatku personálu je prevádzka kliník a oddelení zabezpečená," uviedol.

Prevádzka oddelení tak aktuálne nie je prerušená. "Je zabezpečený chod všetkých kliník a oddelení," povedal Martovič. To isté platí aj pre operačné zákroky, ktoré zatiaľ realizujú podľa stanoveného plánu. "Nevylučujeme, že v prípade jednotlivcov sa môže zmeniť termín operačného zákroku, pričom zmenu termínu môže ovplyvniť niekoľko faktorov – dovolenky, PN a pod.," uviedol. Čo sa týka výpovedí lekárov, aktuálne o situácii rokujú s odbormi.

Personál UNB je po mesiacoch pandémie vyčerpaný

Aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava sa personálnou situáciou intenzívne zaoberajú. "Snahou vedenia UNB je v prvom rade zabezpečiť kvalitnú a plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť našim pacientom. Samozrejme, vnímame aj situáciu v zdravotníctve, kde je nedostatok sestier problémom nielen na Slovensku, ale aj vo statných krajinách Európy a ktorý sa postupnými krokmi v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva snažíme riešiť," okomentovala pre Topky hovorkyňa UNB Eva Kliská.

V rámci nemocnice sa situáciu snažia stabilizovať a aj tu ponúkajú novým sestrám náborový príspevok v hodnote 4000 eur. "Posilnili sme náborovú kampaň, sestrám ponúkame finančné a nefinančné benefity a tiež možnosť vzdelávania na vysoko špecializovaných pracoviskách koncových nemocníc a po získaní praxe možnosť kariérneho postupu," uviedla. Čo sa týka prevádzky jednotlivých oddelení, ide podľa Kliskej o štandardnú situáciu, ku ktorej prichádza každý rok v lete, kedy personál čerpá dovolenky.

"To znamená, že prispôsobujeme prevádzku aktuálnemu počtu personálu. Naše sestry a lekári sú po ťažkých mesiacoch pandémie vyčerpaní, tak ako v iných organizáciách, tak aj v našej nemocnici zamestnanci pochopiteľne v lete čerpajú dovolenky, a to logicky spôsobí isté obmedzenia. Faktom však zostáva, že tieto obmedzenia sa v žiadnom prípade nedotknú neodkladnej zdravotnej starostlivosti a akútnych stavov," dodala.

Sestrám chýba aj morálne ohodnotenie a príjemnejšie pracovné prostredie

Situácia v košickej nemocnici je o niečo pokojnejšia a stabilizovaná. "Nezaznamenávame masívne odchody zamestnancov, zaznamenávame bežnú fluktuáciu. Tak, ako všetky zdravotnícke zariadenia na Slovensku, z dlhodobého hľadiska pociťujeme nedostatok sestier a nižšieho zdravotníckeho personálu. Prijímame absolventky zdravotníckych škôl a zaznamenávame prirodzený pohyb sestier, či už odchádzajú do starobného dôchodku, alebo na materské dovolenky," uviedla pre Topky hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Monika Krišková.

Zlepšenie finančného ohodnotenia by určite zabránilo odchodu sestier zo zdravotníctva a prilákalo mladšiu generáciu. "Výkon povolania sestry je mimoriadne náročný, v UNLP máme nastavený systém benefitov, zamestnávame ich od začiatku na dobu neurčitú a aktívne komunikujeme s absolventkami zdravotníckych škôl. Sestrám chýba častokrát aj morálne ohodnotenie spoločnosti a príjemnejšie pracovné prostredie," zhodnotila Krišková.

V rámci UNLP preto v tomto smere začali robiť viaceré aktivity, ktoré pomáhajú podporovať sesterské povolanie, ako aj iné zdravotnícke profesie. "Momentálne máme prevádzku medicínskych pracovísk prispôsobenú prázdninovému režimu, to znamená, že operatíva je prispôsobená letným dovolenkám, ktoré si zdravotníci čerpajú, je spravidla nižšia než mimo letných mesiacov," dodala.

K hromadným výpovediam sa pridajú aj prešovskí lekári

Ani v prešovskej nemocnici nie je personálna situácia o nič lepšia. Nedostatok sa týka viacerých zdravotníckych profesií, nielen lekárov a sestier. "Najvypuklejšie však sestier," uviedol pre Topky Boris Mavrodiev, primár Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana. "Istý nedostatok personálu je dlhodobý problém, ktorý pandémia COVID19 ešte viac prehĺbila, resp. zhoršila," dodal na adresu nedostatku personálu s tým, že aj lekári prešovskej nemocnice sa pridajú k hromadným výpovediam v prípade, že nebudú vyjednané priaznivé podmienky, resp. ak sa situácia nevyrieši.

V nemocnici prevádzka oddelení zatiaľ nie je ani obmedzené a oddelenia sa ani nerušili. "Čo však znamená, že klinický personál našej nemocnice je vystavený trvalému vysokému zaťaženiu, čo nie je dlhodobo udržateľné," zhodnotil. Niektoré druhy malých zákrokov a ortopedické operácie sa však obmedzujú. "Operácie pre závažné ochorenia, napr. onkologické, a neodkladné výkony sa vykonávajú v medicínsky stanovených časových rozpätiach," povedal Mavrodiev.

Počet zamestnancov s COVIDOM rastie

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) eviduje mierny nárast v počte zamestnancov infikovaných na COVID-19. Aktuálne je ich 65, uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Chod žiadneho pracoviska to podľa nej neohrozuje. V nemocnici sa tiež zvýšil počet hospitalizácií pre COVID-19. "Takýchto pacientov máme aktuálne hospitalizovaných 71," ozrejmila. Nárast v počte pozitívnych zamestnancov zaznamenali aj v prešovskej fakultnej nemocnici, podľa riaditeľa nemocnice Ľubomíra Šarníka to chod jednotlivých pracovísk neohrozuje.

Osem návrhov a požiadaviek

Lekári majú osem návrhov a požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné na zlepšenie stavu nemocníc na Slovensku. Týkajú sa reformy vzdelávania mladých lekárov, podpory lekárskych fakúlt, poriadku vo financovaní nemocníc či zabezpečenia nemocničných oddelení adekvátnym počtom personálu. Požadujú tiež navýšenie platov sestier a priblíženie sa miezd lekárov slovenských nemocníc situácii v okolitých krajinách ako Česko, Maďarsko či Poľsko. Diskutovalo sa o nich podľa neho aj na rokovaní na úrade vlády, ktoré sa konalo ešte 14. júla.

Premiér Eduard Heger po stretnutí oznámil, že na konkrétnom návrhu zvýšenia miezd sa nedohodli. Rokovania budú pokračovať 9. augusta. LOZ a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sa na rokovaní zúčastnili, ho ohodnotili pozitívne. Návrh zvýšenia platov mali pôvodne predstaviť koncom júna, avizovali to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a minister financií Igor Matovič.

Visolajský na kritiku zdravotníckych organizácií, ktoré na stretnutie neprizvali, reagoval, že rokovania o mzdách sú úlohou práce odborových organizácií, nie komôr. "Témou rokovaní boli mzdy nemocničných lekárov a sestier, preto predstavitelia vlády rokovali s odborovými organizáciami, ktoré na to majú mandát," dodal.