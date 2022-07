Predpoveď počasia na najbližší týždeň: PEKLO sa blíži! Meteorológovia predpovedajú až 38 °C

VIDEO Meteorológ SHMÚ Pavol Beránek a jeho predpoveď počasia na koniec 28. s výhľadom na 29. týždeň 2022

V týchto dňoch k nám ešte od severozápadu prúdi prechodne chladnejší vzduch. „Ochladenie sa prejavilo najmä vo vysokých polohách, ale nad ránom je teplota na daný dátum veľmi nízka aj v nižších polohách. Veľmi chladno bude nad ránom v nižších polohách aj zajtra,“ uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Situácia sa však následne rapídne zmení. V prízemnom poli sa totiž podľa meteorológov stred tlakovej výše od severozápadu cez našu oblasť premiestni nad Balkán. „Mimoriadne teplý vzduch, ktorý sa vo vyšších hladinách ovzdušia dostane už zajtra a v utorok od juhu nad Francúzsko a Anglicko, sa postupne dostane v západnom až severozápadnom prúdení aj nad našu oblasť, ale nebude už až taký horúci ako spočiatku,“ ozrejmili.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Meteorológovia očakávajú, že zajtra dosiahne maximálna denná teplota u nás od 22°C na severe do 31°C na juhozápade. V utorok by to malo byť 25 až 34°C a v stredu 27 až tropických 36°C. Vo štvrtok popoludní predpokladajú 31 až 36, ale na severe miestami 25 až 30°C. Už zo štvrtka na piatok 22.7. by sa však malo mierne ochladiť. Piatok bude pravdepodobne relatívne chladnejší na celom území s maximom 24 až 33°C. Ale už cez víkend 23.7. a 24.7. by sa u nás malo od juhozápadu až západu opäť poriadne otepliť. Budúcotýždňové víkendové maximum bude na úrovni 29 až 36, na juhu lokálne až do 38°C.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

„Treba zdôrazniť, že najmä od soboty 23.7. je v predpovedi veľmi veľká miera neistoty a nie je momentálne vôbec jasné aké bude absolútne maximum teploty v budúcom týždni. Záleží to aj od toho do akej miery sa transformuje mimoriadne teplý vzduch, ktorý sa dostane už zajtra nad Francúzsko a Anglickom pri svojom presune na východ až juhovýchod. Tiež to záleží aj od toho kde sa bude presne nachádzať studený front nad strednou Európou počas druhej polovice budúceho týždňa a či v danom období postupne prevládne juhozápadná, západná alebo severozápadná zložka prúdenia. Preto treba byť s predpoveďou takejto vysokej teploty na viac ako 4 až 5 dní vopred veľmi opatrný,“ dodalo SHMÚ.