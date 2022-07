Sabaka o novom variante COVIDU-19: Zrejme najinfekčnejší na svete, šírenie nezastaví nič! Máme sa znova vzdať dovoleniek či osláv?

BRATISLAVA – Počty nakazených koronavírusom každým dňom rastú. Na rozdiel od predošlých dvoch rokov si však môžeme naďalej užívať slobodu bez obmedzení – konajú sa svadby, oslavy, hromadné podujatia, ľudia cestujú voľne na dovolenky do celého sveta a vracajú sa z nich bez toho, aby museli putovať do karantény či na testy. Vo väčšine prípadov nemusíme mať už nasadené ani rúška či respirátory. Nájdu sa však takí, ktorí pripisujú nárast počtu pacientov práve voľnému režimu, infektológ Peter Sabaka to však odmieta.

Sabaka tvrdí, že názor, ktorý dokonca zaznieva z úst niektorých epidemiológov, nie je pravdivý. „Prírastky nakazených by nám stúpali aj bez dovoleniek, bez hromadných akcií či osláv. Stúpali by aj keby sme tu mali zavedené opatrenia ako v zime 2020 a 2021. Zrejme nie tak strmo ale stúpali by. Ak niekto tvrdí opak a za 5. vlnu viní zvýšenie mobility, znamená to že po viac ako dvoch rokoch stále nerozumie tomu aké má náš zápas proti pandémii pravidlá,“ odkázal.

Nie je moci, ktorá by ho zastavila

Podľa neho tu ďalšiu vlnu máme preto, že sa objavil subvariant vírusu, ktorý je infekčnejší ako predošlé a nakaziť dokáže aj tých, ktorí už infekciu prekonali v minulosti, vrátane varianotov Omikron BA.1 a BA.2 . Sabaka podotkol, že ide zrejme o najinfekčnejší vírus na planéte.

„Dôvod je rovnaký, ako ten prečo sme tu mali 3. vlnu vyvolanú variantom delta a 4. vlnu vyvolanú variantom Omikron. Denne nepribúdalo tisícky chorých preto že bolo chladné počasia, preto že deti chodili do školy ani preto že boli Vianoce ale preto že to umožnila zmena biologických vlastností vírusu,“ ozrejmil. Subvariant BA.5 sa proste bude ďalej šíriť a ako poznamenal, „nie je tej moci, ktorá by jeho šírenie zastavila.“ Neznamená to ale, že tu budeme mať epidémiu ako v zime.

Dobrou správou je, že imunita, ktorú má väčšina ľudí po očkovaní či prekonaní infekcie ich aspoň do vysokej miery ochráni pred ťažkým priebehom a do istej miery aj pred samotnou nákazou, najmä ak ide o ľudí, ktorí sú očkovaní a nedávno prekonali infekciu variantom omicron. „Navyše...je to omicron, ktorý vyvoláva ťažkú infekciu zriedkavejšie. Nič super závažné sa teda nekoná a život zrejme pôjde viac-menej nerušene ďalej,“ dodal.

„Len my v nemocniciach a ambulanciách budeme mať napriek tomu, že je leto, veľa roboty. Toto je zrejme budúci obraz nášho spolužitia s vírusom. Čo budeme potrebovať, aby sme ho zvládli s čo najnižším stratami, sú dostatočné kapacity ambulancií a nemocníc. A na to potrebujeme v prvom rade zdravotné sestry. Bez nich sa to nedá. Mali by sme urobiť ešte dnes všetko preto, aby bola práca zdravotnej sestry atraktívna a dostatočne ocenená. A naozaj by sme to mali urobiť už dnes, pretože už včera bolo neskoro,“ odkázal.