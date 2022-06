Ďalší krok liberálov: Pohár trpezlivosti pretiekol, Sulík opustil KOALIČNÚ skupinu! Matovič to už preháňa

Koalícia sa v poslednom čase nevie dohodnúť takmer na ničom. Najväčším sporom je protiinflačný balík a zvyšovanie platov učiteľov. Pri Matovičovom balíčku si liberáli veto nakoniec neuplatnili, no pri zvyšovaní platov áno. Napriek tomu, že SaS sa viackrát vyjadrila, že zvyšovanie akýchkoľvek daní, je pre nich červenou čiarou, Matovič predložil návrh tretíkrát.

Archívne VIDEO Liberáli z SaS sa opäť odvracajú od koaličných rád, nahnevali ich vyhlásenia Igora Matoviča

Sulík opustil koaličnú skupinu

Pokračujúce útoky a neochota zo strany Igora Matovič sa stali dôvodom, prečo sa strana SaS rozhodla opäť prestať chodiť na koaličné rady. Ba čo viac. Sulík opustil aj skupinu, ktorú majú koaliční partneri na platforme Signal. "Je to pravda, skupinu som opustil. Ak začneme opäť chodiť na koaličné rady, stanem sa opäť členom tejto komunikačnej skupiny," reagoval pre Topky Sulík.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky

Spory medzi Sulíkom a Matovičom vrcholia už dlho. Problémom je najmä komunikácia, ktorú kritizujú aj niektorí ministri. Napriek tomu, že debaty v rámci koalície sú pokojné, pred kamerami je to inak. Poslednou kvapkou pre Sulíka bolo obvinenie ministra financií, podľa ktorého sa mali liberáli pred hlasovaním o vrátenom zákone o prorodinných opatreniach "spiknúť" s poslancami Smeru, Hlasu a Republiky. Podľa Sulíka má všetko svoje medze a Matovič sa ich snaží z koalície vyštvať. Toto obvinenie spolu s ďalšími predchádzajúcimi útokmi bolo podľa našich informácií dôvodom, prečo sa Sulík rozhodol opustiť nielen koaličné rady, ale aj skupinu, kde sa koaličníci dohadujú.

Líder SaS objasnil aj dôvody svojho stretnutia s predsedom Smeru Robertom Ficom v parlamente. Sulík sa ho chcel spýtať, ako bude ďalej prebiehať jeho odvolávanie z funkcie ministra hospodárstva v parlamente, pretože dcére sľúbil výlet k narodeninám. "Celý rozhovor trval tri alebo štyri minúty," dodal Sulík.

Matovič predkladá, SaS vetuje

Minister financií Matovič v stredu na rokovanie vlády tretíkrát predložil návrh na zvýšenie platov učiteľov. SaS podľa slov Matoviča návrh zákona opätovne vetovala. Matovič sa drsnými slovami oprel do ministra školstva Branislava Gröhlinga a upozornil ho, že je to posledná šanca, ako môžu zvýšiť platy učiteľom od 1. júla o 150 eur, keďže potom sa začína letná prestávka Národnej rady SR. "Napriek tomu povedal, že za stranu SaS návrh vetujú," povedal Matovič, ktorý z rokovania odišiel.

"Veľmi ma to mrzí, lebo sa opäť potvrdzuje, že namiesto toho, aby sme tu mali ministra školstva, tu máme ministra, ktorý chráni výrobcov alkoholu, prevádzkovateľov hazardu a extrémne bohaté firmy, ktoré by mali zaplatiť ešte viac," pokračoval Matovič. Tieto slová opakuje už niekoľko týždňov. Podľa jeho slov urobil, čo moho. "Nevieme sa cez to dostať," povedal minister financií s tým, že sa nepatrí, aby nechali učiteľov v štichu. Na dnes premiér Eduard Heger spolu s Matovičom oznámili tlačovku s názvom "Nenecháme ľudí v štichu".

Matovič klamal

Podľa ministra školstva však Matovič po rokovaní vlády klamal vo viacerých veciach. "Igor Matovič na vládu nepriniesol žiadny návrh zákona na zvýšenie platov učiteľov. Takýto zákon sme nikto nevideli. Igor Matovič o ňom iba hovoril. Keď som žiadal, aby mi ho dal, či ukázal, nestalo sa tak. V skutočnosti sa takýto návrh ani nedá spojiť s vyššími daňami, ako si to Igor Matovič predstavuje. Môžu byť len dva návrhy a on teraz podmieňuje platy vyššími daňami, čím z učiteľov robí rukojemníkov pre svoje politické ciele," uviedol na sociálnej sieti. "Školstvu a Slovensku škodí iba jeden človek a to je Igor Matovič," dodal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB/Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny

Premiér vyzýva Matoviča a Sulíka, aby sa miernili vo vyjadreniach

Premiér Eduard Heger vyzýva ministra financií a ministra hospodárstva, aby sa miernili vo vyjadreniach a namiesto vyostrovania napätia si k sebe našli cestu tak ako už viackrát v minulosti. "Premiér považuje za nekorektné, že strana SaS hneď po hlasovaní prešla do útokov na hnutie OĽANO. V tomto svetle treba hodnotiť aj reakciu predsedu strany a ministra financií Igora Matoviča. V tomto momente diskusia o tom, kto s kým hlasoval, prešla do nekorektných osobných útokov," napísal Heger v stanovisku s tým, že sa predseda vlády s takouto formou komunikácie nestotožňuje a vyzýva na zmiernenie komunikácie.

Spor v koalícii sa opäť vyostril potom, ako plénum parlamentu v stredu prelomilo veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne Matoviča. SaS a Matovič sa následne obviňovali zo spolupráce s opozíciou a fašistami. SaS oznámila, že sa opäť nebude zúčastňovať na koaličných radách a Matoviča upodozrieva, že hľadá zámienky na predčasné voľby. OĽANO vyzvalo SaS, aby prestala rozbíjať vládu a správala sa ako konštruktívny partner. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vyzýva na upokojenie situácie.