Cigániková v televízii penila: Protikorupčná koalícia bola vystriedaná tou medzi fašistami a OĽaNO!

BRATISLAVA - Protikorupčná koalícia podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR za SaS Jany Bittó Cigánikovej zlyhala a nahradila ju populistická koalícia "spolu s fašistami". Vyhlásila to v nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.

VIDEO Sulík navrhol stiahnuť protiinflačnú pomoc a poctivo ju pripraviť

Bittó Cigánikovej prekáža, že spolupráca koaličného OĽaNO s časťou opozície pokračuje aj naďalej. Poukázala pritom na návrh na reguláciu televíznych debát či na spoluprácu Györgyho Gyimesiho (OĽaNO) a opozičného nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu. "Informovať je jedna vec, druhá vec je, že spolupráca s fašistami pokračuje," skonštatovala.

Toto sa nerobí, odkazuje Šutaj Eštok

Nezaradený poslanec NR SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Matúš Šutaj Eštok si myslí, že Matovičove OĽaNO nemalo hlasovať spolu podľa jeho slov fašistami za prijatie balíka pomoci rodinám s deťmi. "Toto sa nerobí. Buď vládnete v koalícii, alebo to povedzme rovno, vzniklo tu takéto spojenie," povedal poslanec s tým, že nejde len o jedno hlasovanie v parlamente.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Maarty

Šutaj Eštok kritizuje, že bolo v prípade prijatého balíku pomoci rodinám s deťmi uplatnené skrátené legislatívne konanie, taktiež, že sa nemyslelo na dôchodcov a pracujúcich. "Vláda na čele s Matovičom nie je schopná pomôcť ľuďom a príde so šialeným divadlom," vyhlásil. Vládny kabinet podľa jeho slov nebol schopný presadiť nič, a to aj pre neustály konflikt Matoviča s ministrom hospodárstva a lídrom SaS Richardom Sulíkom. "Budú sa hádať a pre ľudí neurobia nič," povedal.

Bittó Cigániková odmieta, žeby vláda nič neurobila a vymenovala viaceré reformy. Zámer pomoci rodinám je podľa nej šľachetný, problém však vidí v spôsobe presadenia balíka. Pomáhať, ako tvrdí, treba, ale tam, kde je to nevyhnutné a potrebné. Matovič podľa nej však nechce nič iné, len ako svoju predstavu a svojimi veľkolepými nápadmi už "premrhal" stovky miliónov eur.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Maarty

Rozbitie vlády sa zatiaľ nekoná

Poslankyňa vylúčila, žeby Hlas-SD a SaS boli dohodnutí na rozbití súčasnej vlády. Zároveň uviedla, že ak v budúcnosti nebude iná možnosť a bude to lepšie pre Slovensko, SaS sa môže dostať do situácie, že bude po voľbách na stole otázka o možnosti rokovať s Hlasom-SD o spoločnej koalícii. Ako príklad uviedla zabránenie "toxickej kombinácii Smeru-SD s fašistami". Myslí si však, žeby šlo o jedinú a poslednú možnosť a predchádzať by jej malo aj vnútrostranícke referendum či istý prieskum, keďže v SaS sú aj takí členovia, ktorí Hlas-SD definitívne odmietajú.