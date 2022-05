Dezinfoscéna nezaháľa: Šimpanzí adenovírus vo vakcíne proti COVIDU... náhoda? Nie, HOAX, varujú odborníci

BRATISLAVA - V niektorých krajinách sa aktuálne vyskytujú opičie kiahne. Svetové organizácie a odborníci ho sledujú, no nie je dôvod na obavy. Lokálne ohniská sa vyskytli už aj v minulosti, keďže nejde o nový vírus. To však dezinfoscéne neprekážalo v tom, aby boli opäť kreatívni a spojili dve úplne odlišné veci. Opičie kiahne a očkovanie proti COVIDU. Šíria tak ďalší nebezpečný hoax.

Predstavivosť dezinformátorov niekedy skutočne nepozná hraníc. Na šírenie neoverených informácií je nielen nezdopovedné, ale aj nebezpečné. Aj v prípade šírenia opičích kiahní hoaxeri nezaháľali. Na sociálnych sieťach sa totiž začínajú množiť príspevky, ktoré dávajú do súvisu očkovanie proti COVIDU a šírenie kiahní.

Šimpanzí adenovírus v AstraZenece... náhoda? Nie. Hoax.

Ako vieme, začne to nevinne. Objaví sa pár príspevok na zvláštnych profiloch alebo profiloch ľudí podporujúcich neoverené fakty. Prezdieľajú si ich a hoax sa začne šíriť bleskovou rýchlosťou a môže byť nebezpečný. Aj v tomto prípade sa to začalo jednoduchou informáciou. "Vakcína spoločnosti AstraZeneca používa ako vektor šimpanzí adenovírus, ktorý je pre bežnú populáciu neznámym vírusom. Náhoda?" píše Pavel.

Podobných príspevkov sa zatiaľ obajvilo len niekoľko. Ilúziu vážnosti niektoré profily podporili tým, že priložili aj príbalový leták vakcíny AstraZeneca.

Príspevky však netvrdia nič konkrétne, len upozorňujú na to, že v jednej z vakcín proti COVIDU sa vyskytuje šimpanzí adenovírus. Podľa hoaxerov teda nie je náhoda, že sa začali síriť opičie kiahne. Niektorí to posunuli aj do inej roviny a hovoria o Božom treste.

Polícia situáciu monitoruje a časom zrejme zverejní niečo aj na sociálnej sieti. "Tému monitorujeme a pravdepodobne sa jej budeme venovať na stránkach Policajného zboru na Facebooku," uviedla pre Topky hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

Ako to teda je?

Ako to teda je? V príbalovom letáku k vakcíne skutočne nájdete informáciu o výskyte šimpanzieho adenovírusu vo vakcíne AstraZeneca. Ani zďaleko to však neznamená to, čo tvrdia hoaxeri a nejde ani o žiadnu "náhodu" hodnú konšpirácie. "Vakcína Vaxzevria je vektorová vakcína – znamená to, že generická informácia, na základe ktorej potom naše telo vyrobí spike proteín, je do tela dodaná prostredníctvom nosiča – vektora," vysvetľuje pre Topky hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Magdaléna Jurkemíková.

"Týmto nosičom je v prípade Vaxzevrie práve šimpanzí adenovírus. Vektor je upravený tak, že sa nie je schopný deliť a teda spôsobiť infekčné ochorenie. Adenovírusy sú vírusy, ktoré sa bežne v prostredí nachádzajú a spôsobujú napr. infekcie dýchacích ciest. Ide však o úplne iný typ vírusov ako sú vírusy spôsobujúce opičie kiahne. Opičie kiahne spôsobuje vírus z čeľade Poxviridae (adenovírusy sú z čeľade Adenoviridae)," uviedla.

Nie je možné, aby sa jedno ochorenie zmenilo a spôsobilo druhé

V oboch prípadoch ide o vírusy, ktoré sa môžu objaviť aj u opíc, žiadne iné spojenie medzi nimi však nie je. "Nie je možné, aby sa šimpanzí adenovírus zmenil a spôsobil opičie kiahne, tak ako nie je možné, aby sa napr. vírus hepatitídy A zmenil a spôsobil chrípku," dodala Jurkemíková. Ministerstvo zdravotníctva takisto upozorňuje, že ide o nezmysel. "Ide jednoznačne o hoax. Zdrojom opičích kiahní je vírus opičích kiahní (monkeypox virus), ktorý voľne koluje vo svojom rezervoári divo žijúcich rodentov a veveričiek. Opice nie sú prirodzeným rezervoárom tohto vírusu," uviedol pre Topky komunikačný odbor.

Mali by to byť hlodavčie kiahne

Opičie kiahne sa síce prvýkrát rozšírili z makaka, teda z opice, no pôvodcom boli hlodavce. Aj preto odborníci hovoria, že by sa tento vírus mal správne nazývať hlodavčie kiahne. Dvaja odborníci na opičie kiahne Anne Rimoinová z Kalifornskej univerzity Jay Hooper z Výskumného ústavu infekčných chorôb americkej armády o nich čosi vedia. O svoje poznatky sa podelili v rozhovore ešte v roku 2017.

Galéria fotiek (11)

Už vtedy uviedli že hoci sa ochorenie označuje ako opičie kiahne, nepochádza od opíc. "Tento názov je vlastne trochu nesprávny," povedala Rimoinová, pričom dodala, že by sa malo po správnosti označovať skôr ako hlodavčie kiahne, nakoľko sa šíria hlavne z veveričiek, potkanov a iných hlodavcov.

Hoaxy pod príspevkami na sociálnych sieťach vyvracia aj česká skupina Medici pro očkování. "Možno sa pýtate, prečo vo vakcíne použili práve opičie adenovírusy. Je to jednoduché, oproti tým ľudským má mnoho ľudí už vytvorené protilátky a preto by ako vektor nemuseli fungovať a vakcína by potom bola menej účinná. Zároveň sú opičie adenovírusy schopné dostať sa do ľudských buniek a poslúžiť ako vektor nesúci "recept" na spike proteín," uviedli autori.

Nie je dôvod na obavy

Opičie kiahne sa vyskytli už aj v Rakúsku. Evidujú ich v niekoľkých európskych krajinách, ale aj v USA, Austrálii, Izreali či Kanade. Odborníci mu síce venujú zvýšenú pozornosť, dôvod na obavy nie je. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom či kontaktom s odevmi a obliečkami od nakazených osôb. Prenos je ďalej možný kýchaním či kašľom chorého. Vedci sa ale scenára podobného pandémii COVIDU neobávajú. Vírus opičích kiahní sa šíri podstatne horšie. Ako sa môžeme chrániť? Dodržovať dôkladnú hygienu rúk, vyhnúť sa osobám, ktoré môžu byť infikované, či nedostatočne tepelne upravenému mäsu.