Matovič s Gröhlingom sa pretekajú ohľadom účasti na protestoch učiteľov: Výsmech od politológov, ste ako Pat a Mat!

BRATISLAVA - Obaja s tým môžu niečo robiť, obaja sa skôr prezentujú po tlačových konferenciách a statusoch. Reč je o dvojici ministrov financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS). Aktuálne dianie v školstve v prípade učiteľov ich skutočne zaujíma, no riešenia zatiaľ nevidíme. Obaja, naopak, vyhlásili, že pôjdu osobne protestovať do ulíc, a to dokonca osobne. Zároveň chcú "tiahnuť" tento protest vzájomne pred svoje ministerstvá a vinu za žalostnú situáciu hádžu tiež vzájomne na seba. Ich správanie v kontexte toho, že sa pretekajú v tom, kto bude prvý na proteste, politológovia práve nepochválili, práve naopak!

To čo včera spustilo lavínu reakcii bol fakt, že u zamestnancov školstva pretrváva nespokojnosť a Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) preto vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Orgány zväzu rozhodli, že 15. júna sa uskutoční v Bratislave protestné zhromaždenie zamestnancov školstva s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, vrátane zvýšenia platov o desať percent pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla. Informoval o tom predseda školských odborárov Pavel Ondek.

Namiesto hľadania riešenia sa začali navzájom obviňovať

Tento krok odborárov prispel k tomu, že sa téme začali venovať aj vládni politici. Nie však tak, ako by niekto čakal. Namiesto riešení sa začali predbiehať v tom, kto bude na proteste ako prvý. Prvý vystúpil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a verejnosť informoval, že v prípade protestu učiteľov je ochotný ich prísť podporiť aj osobne. "Ak budú odborári protestovať, tak pôjdem vpredu s nimi a pôjdeme pred ministerstvo financií," vyhlásil hrdo Gröhling.

Ak vy pôjdete pred rezort financií, my pôjdeme pred školstvo

Matovič mu však nezostal nič dlžný a na brífingu pred rezortom financií informoval o tom istom, len s inou cieľovou destináciou protestu. "Navrhnem im, aby sme potiahli pred ministerstvo školstva," odpovedal Gröhlingovi šéf OĽaNO.

Matovič sa navyše bráni tým, že už mesiace navrhujú liberálom prostriedky, ktoré by mohli potiahnuť vyššie platy učiteľov. "Opakovane tieto zdroje odmietajú s ich čarovnou formulkou: zvyšovanie daní je pre nás červená čiara. Myslíme si, že zo zdanenia bohatých firiem môžeme zobrať peniaze a od nasledujúceho dňa od prijatia zákona zvýšiť platy učiteľom," oponuje šéf rezortu financií.

Gröhling sa na koaličnej rade vraj ani raz neozval

Matovič si navyše myslí, že ak chce niektorý minister riešiť vážnu otázku, otvára ju na koaličnej rade alebo na rokovaní vlády. "Ani jediný raz minister školstva otázku zvyšovania platov učiteľov neotvoril. O tom svedčí jeho skutočný záujem riešiť problém," myslí si Matovič.

Politológ ich prirovnal k Patovi a Matovi

Celá táto situácia vyzerá o to viac bizarná, že obaja ministri sú kľúčoví ľudia na pozíciách, ktorí by mohli s platmi učiteľov a situáciou v školstve niečo reálne urobiť. No nedeje sa tak a namiesto toho padajú vzájomné obvinenia, čo neušlo ani politológovi Radoslavovi Štefančíkovi. "Vyzerajú ako Pat a Mat. Čo chytia do rúk, pokazia. Lenže Pat a Mat aspoň vyvolávajú úsmev na tvári, zatiaľ čo z týchto dvoch je ľuďom do plaču. Na príklade komunikácie Gröhlinga s Matovičom je vidieť, aká bezradná je táto vládna koalícia, keď musí riešiť závažné problémy," myslí si odborník.

"Posúvajú si horúci zemiak jeden druhému a živoriacim učiteľom sa smejú do tváre. Mali by sa verejne všetkým ľudom pôsobiacim v školstve za svoje nechutné prekáračky ospravedlniť a konečne povedať, bok po boku, ako budú daný problém riešiť," odporúčal dvojici ministrov politológ.

Veď sú to dvaja plagiátori, bez prekvapenia konštatuje ďalší politológ

Ku kritike sa pridal aj ďalší politológ Michal Cirner. "To len vypovedá o tom akou prioritou je pre vládu školstvo - je na poslednom mieste. Dvaja plagiátori - Gröhling a Matovič si robia prieky a politikárčia pri téme platov. Je to nonsens plus ultra. Mali by sa dohodnúť za zatvorenými dverami a predstúpiť pred verejnosť s riešením vo verejnom záujme, na ktorom obaja, respektíve celá vláda získa politické body. Ja sa pýtam, kde je premiér Heger, aby ministrov uzemnil a aby sa do veci oprel, keďže tvrdí, že školstvo je prioritou vlády a že je to premiérska téma. Heger by mal jednoznačne zasiahnuť v prospech učiteľov," uzemnil ich Cirner.

Smiech cez slzy

Situácia s protestom učiteľov, ktoré chcú Matovič a Gröhling osobne podporiť, dokonca zašla až tak ďaleko, že sa stala predmetom známych satirických stránok.

Ďakujeme Zomríčatám za upozornenie. Aktuálne podporil statusom protest učiteľov aj samotný minister školstva. Kto dá učiteľom peniaze nevie nikto. Posted by Zomri on Wednesday, May 11, 2022