Takto vyzerá učiteľská nekompetentnosť: Otrasné hodnotenie prváka na základnej škole!

PRAHA - Deti by mali chodiť do školy s radosťou a byť tam učiteľmi pozitívne motivované. Niektorí učitelia však stále používajú zastarané metódy, na čo upozornil aj Robert Čapek, ktorý je na sociálnych sieťach známy ako Líný učitel.

Robert Čapek, ktorý znázorňuje, ako by malo moderné vyučovanie vyzerať, zdieľal na sociálnej sieti odstrašujúci príspevok. Učiteľka zo základnej školy v Prahe, ktorá má motto "Brána do spokojného života", ohodnotila domácu úlohu žiaka prvého ročníka so slovami "Fuj, strašné!".

"Takto podľa učiteľky v prvej triede asi vyzerá hodnotenie a individuálny prístup k žiakom. Ale v skutočnosti je to učiteľská nekompetentnosť, nedostatok pedagogickej empatie a mrzačenie motivácie žiakov," napísal Čapek.

Takto hodnotí učitelka prvňáčka v prvních měsících jeho školní docházky. Vítejte na ZŠ Špitálská Praha 9, která má...

Podľa Čapeka škola, ktorá toto dopustí, je hanebná inštitúcia a riaditeľka, ktorá nezasiahne, by si mala vymeniť miesto s upratovačkou. "Teda, ak vie riaditeľka aspoň zametať. Pretože pani upratovačka povedie tú školu lepšie, to je bez debaty," dodal nahnevaný Čapek.