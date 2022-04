Vláda konečne predstavila pomoc ľuďom: Rozdať chce viac ako miliardu eur! Povedali, komu zvýšia dane

BRATISLAVA – Vláda konečne oznámila dlho očakávanú pomoc Slovákom, na ktorých dolieha neustále zdražovanie a rastúca inflácia. Jednorazové aj systémové opatrenia majú iba tento rok stáť štátny rozpočet 260 miliónov eur. Ďalšia miliarda by mala na pomoc putovať budúci rok. Koalícia o týchto opatreniach informovala nekompletná, chýbali predstavitelia SaS. Strana namiesto toho ešte pred samotným brífingom poslala tlačovú správu, v ktorej vyslovila nesúhlas so zvyšovaním daní.

Medzi jednorázové opatrenia vlády patria jednorázové prídavky na dieťa a jednorázové príspevky pre skupiny najviac ohrozené infláciou. Zvýšiť chcú aj daňový bonus.

Podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) sú najviac ohrozenou skupinou rodiny s deťmi. Na jednorazový 100-eurový príspevok bude mať podľa jeho slov nárok 1,1 milióna detí a dostane ho 660-tisíc rodičov. Na príspevok vo výške sto eur budú mať nárok aj domácnosti v hmotnej núdzi, seniori, osobní asistenti ŤZP či náhradní rodičia. Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi, dostane aj príspevok na dieťa.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Štát chce tiež financovať aj krúžky a voľnočasové aktivity detí. Celkovo by mal balík opatrení slovenským rodinám priniesť dokopy až 200 eur mesačne na dieťa.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prídavok na dieťa sa má od prvého júla zvýšiť zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od prvého januára 2023 majú narásť až na 40 eur. Daňový bonus sa Má od prvého januára budúceho roka pre deti do 15 rokov zvýšiť na sto eur. Študujúce deti nad 15 rokov to bude 50 eur.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Kde chcú vziať viac peňazí?

Zvýšené výdavky štátu na pomoc ľuďom so zdražovaním by malo z podstatnej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem. Zvyšovanie by sa naopak nemalo dotknúť dane z pridanej hodnoty (DPH), ani dane z príjmu zamestnancov či živnostníkov.

Bližšie chce o vyšších daniach informovať neskôr. Orientačne však spomenul už existujúci odvod pre regulované subjekty, ktorý špecifikuje určitý okruh firiem, ktorých sa to môže dotknúť. "Bude sa to týkať približne 100 firiem, veľmi bohatých firiem. Bežný človek môže žiť v kľude a keď je to rodina s deťmi, ktoré ešte neskončili vysokú školu, môže sa tešiť na pomoc," doplnil.

Matovič upozornil, že viaceré opatrenia na pomoc so zdražovaním už budú trvalé. "Keď tieto opatrenia urobíme, nie je cesta späť. Nebude žiadny politik, ktorý by mal odvahu to rodinám zobrať. Takže to sú trvalé výdavky a presne taký rozsah budú mať aj trvalé príjmy," avizoval minister. Ďalšie peniaze by mali priniesť tiež úspory na riadení štátu.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Galéria fotiek (10) Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

SaS má viacero výhrad, na tlačovku neprišli

Dnešná dlho očakávaná tlačovka sa uskutočnila bez koalične SaS. Tá dlhodobo hovorila o tom, že zvyšovanie daní pre ňu cesta nie je. Pri tomto svojom postoji zotrvali aj po koaličných rokovaniach. V tlačovej správe, ktorú zasala médiám ešte pretým, ako vôbec koalícia o opatreniach verejne informovala uviedli, že rýchlu a adresnú kompenzáciu pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktorá by bola vo výške 133 miliónov eur a môže byť krytá z očakávaných rozpočtových nadpríjmov, podporujú. Odmietajú však zvyšovanie daní, ktoré je pre nás červenou čiarou.

OBČANIA POTREBUJÚ POMOC, ALE NIE ZA VYŠŠIE DANE ☝️ TAK TO TOTIŽ NEFUNGUJE Vidím, že ceny rastú, vidím, že sa žije... Posted by Richard Sulik on Thursday, April 21, 2022

„Namiesto efektívneho míňania verejných zdrojov, ideme cestou zvyšovania daní, s čím nemôžeme v žiadnom prípade súhlasiť. Zvyšovanie daní nie je liekom na súčasnú inflačnú krízu. Slovensko je krajina s najvyšším rastom daňovo-odvodového zaťaženia v posledných 10 rokov z krajín EU, preto treba byť veľmi opatrný pri ich ďalšom zvyšovaní. Nie všetky rodiny s deťmi nutne potrebujú kompenzáciu. Keďže máme limitované množstvo financií v dispozícii, zmysel dáva pomáhať len ohrozeným skupinám. Súhlasili sme s pomocou vo výške 133 miliónov eur, ktorú predstavil minister Krajniak a ktorá by bola krytá z očakávaných nadpríjmov,“ uviedol za stranu Marián Viskupič.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel



Všetky dodatočné dane i výdavky, ktoré sa idú zaviesť, sú podľa strany SaS trvalého charakteru a budú kontinuálne zaťažovať ekonomiku a štátny rozpočet. „PVV hovorí o tom, že vytvoríme predpoklady na zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia. Tieto opatrenia však znamenajú ich ďalší rast a preto návrh považujeme za neudržateľný aj pre budúcoročný rozpočet,“ hovorí Marián Viskupič.



Rovnako má SaS problém aj s navrhovaným nastavením voľnočasových poukazov. „Momentálne nemôžeme súhlasiť s poskytnutím pol miliardy eur na voľnočasové poukazy. Samotnú myšlienku podporujeme, musí ísť ale ruka v ruke s väčším ohodnotením pre našich učiteľov,“ uzavrel minister školstva a podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Správu budeme aktualizovať.