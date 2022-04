Matematik Kollár v tom má jasno: Je čas urobiť ďalší krok! TOTO opatrenie by už bolo treba zrušiť

Práve na tento moment sme podľa Kollára dlho čakali. „Je to bod, v ktorom klesáme aj napriek absentujúcim opatreniam, teda s výnimkou jediného. Avšak minulé vlny nás naučili (pri porovnaní dát z iných krajín s tými napríklad našimi), že v takomto momente je vhodné zbaviť sa opatrení kompletne, teda až na veľmi špeciálne výnimky,“ poznamenal.

"Totiž, respirátory dnes skutočne chránia pred infekciou ohrozené skupiny. Znižovaním počtu infikovaných dnes len odsúvame problém do ďalšej vlny. ené skupiny a znižovaním počtu infikovaných dnes len odsúvame problém do ďalšej vlny. Opatreniami dnes totiž efektívne zvyšujeme vrcholovú záťaž v ďalšej vlne. Iste, tá môže byť malá a záťaž navyše nebude problém. To však dnes nevieme a v čase špičky nám môže pomôcť čokoľvek,“ povedal Kollár. Preto je podľa neho čas zrušiť povinnosť nosiť rúška v interiéroch, či v školách na chodbách a nechať túto povinnosť výlučne v zdravotníckych zariadeniach, prípadne v zariadeniach sociálnych služieb.

„Samozrejme, každému naďalej odporúčam zvažovať osobné riziko. Ak ste v ohrozenej skupine, nechoďte do baru, nechoďte na oslavu, je to rizikové prostredie. A do obchodu si dobre nasaďte respirátor, pomôže vám chrániť sa, je to účinná osobná ochranná pomôcka,“ odkázal s tým, že každý má dnes možnosť regulovať svoje správanie primerane riziku, ktoré chce mať. Spoločnosť však pandémiou už v tomto momente ohrozená nie je. „Jednoducho, prišiel ten čas. A čo potrebujeme sledovať odteraz, je situácia vo svete, či sa niekde nezačne vlna nového variantu. Keď sa objaví, je potrebné znovu zvažovať opatrenia, či sú potrebné a kedy ich spustiť. Bude potrebné sa pre mnohých preočkovať,“ myslí si.

„Ale zatiaľ, zatiaľ surfujeme na klesajúcej vlne a vtedy je lokálne v čase naozaj dobre. A minulosť nás poučila, čo vtedy robiť. Zrušenie už úplne zbytočnej eHranice a rúšok v exteriéri bola samozrejmosť. Tam však naše možnosti vonkoncom nekončia a je čas urobiť ďalší krok,“ dodal.